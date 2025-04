Prende vita il Pala Gorgo, raduno di golosi

Il Pala Gorgo prende vita nei giorni antecedenti l’inizio della Sagra del Gorgonzola Dop in piazza Baden Powell (fronte scuole medie), grazie alla collaborazione con la divisione logistica e strutture del catering Picchio Rosso. La struttura, che si sviluppa su una superficie di oltre 700 mq pavimentata e riscaldata, ha visto alternarsi nel 2024 più di 5mila commensali e 150 volontari tra pranzi e cene. L’obiettivo 2025 è raggiungere e superare i 6mila coperti grazie ad un’intensa attività di promozione e comunicazione e grazie al passaparola.

Tre i menù disponibili a rotazione durante la Sagra: la qualità dei prodotti e la presenza costante in ogni piatto del Gorgonzola Dop non deve però spaventare: lo staff è attrezzato per accogliere (quasi) ogni esigenza alimentare. Sono infatti disponibili alternative No Gorgonzola, gluten free, vegetariana, oltre ad eventuali soluzioni puntuali per specifiche intolleranze.

Lo sforzo organizzativo permette in questo modo ai gruppi di amici, amiche, famigliari o collaboratori di poter organizzare un pranzo o una cena con la tranquillità di sapere che nessuno rimarrà a bocca asciutta!

A servire a pranzi e cene una brigata di quasi 200 camerieri e cameriere di tutte le età, ma con la caratteristica di essere tutti volontari e volontarie. 200 è un numero importante, e per raggiungerlo si è da tempo instaurato un rapporto di amicizia e scambio con alcune proloco “gemellate”: per questa edizione parteciperanno alla Sagra le proloco di Genola, Vezza d’Alba, Gua­rene, Cervere, Maddalene, Caramagna Piemonte e Bricco de Faule.

Con il tempo la Sagra ha sviluppato un rapporto di collaborazione anche con diverse cantine della provincia di Cuneo e non solo: Teo Costa, Vini Francone, Cantina Mar­rone, i vini del gemellaggio con la città di Agropoli (Sa) e Matteo Correggia porteranno le proprie etichette sulle tavole del Pala Gorgo e nelle degustazioni della Blu Arena, in affiancamento ai formaggi erborinati e alle eccellenze casearie portate in mostra.

Un accenno speciale al neonato progetto 8Pari, per tramite del quale lo staff della Sagra del Gorgonzola ha voluto av­viare una collaborazione con la Cooperativa Progetto Em­maus sposando i vini e la filosofia con cui produttori enologici della Granda (nello specifico Matteo Correggia per questa edizione della Sagra) hanno scelto di realizzare un vino buono, pulito e giusto gra­zie all’inserimento di persone fragili nel ciclo produttivo.

8Pari non è l’unica realtà sociale coinvolta nella Sagra: la Pro Loco Cavallermaggiore ha saputo negli anni portare a bordo del progetto Sagra anche altre associazioni cittadine che, ciascuna con i propri mezzi e le proprie soluzioni, partecipa alla buona riuscita del progetto.

L’oratorio “Noi mondo Insieme” coinvolge i propri animatori in qualità di camerieri e volontari lungo tutto l’arco della manifestazione, dando disponibilità di utilizzo dei propri locali.

Le sezioni scout Cngei di Bra e Agesci di Cavallermaggiore cu­rano i presìdi sparsi per la città per la raccolta differenziata.

La sezione della San Vincenzo locale organizza uno spettacolo di teatro in piemontese nel giorno di pausa tra i 2 week end della sagra, mentre le associazioni sportive locali sono coinvolte in prima persona nell’organizzazione dell’evento Gorgothlon con attività di movimento, gioco e sport nel centro cittadino il pomeriggio del 26 aprile.

L’obiettivo, dichiarato e ricercato, è un sempre maggiore coinvolgimento della città, delle sue associazioni, dei suoi commercianti e dei suoi cittàdini, affinchè la Sagra possa essere ogni an­no­ percepita di più come un patrimonio del comune di Cavallermaggiore.

LO STREET FOOD

Fulcro dell’evento sarà la piazza Vittorio Emanuele II, vera piazza dello Street Food, che da venerdì 25 a domenica 27 aprile e nelle giornate di giovedì 1 e domenica 4 maggio accoglierà il pubblico con una selezione di piatti, pensati per valorizzare il Gorgonzola Dop in tutte le sue sfumature. Dalle specialità più creative agli abbinamenti della tradizione, ogni stand offrirà una proposta di­versa per raccontare, attraverso il cibo, l’anima saporita del­la nostra sagra che dopo cinque anni è ormai diventata una tappa fissa del circuito di eventi dedicati al mondo dello street food in Piemonte.

Tra i protagonisti di questa piazza del gusto ci sarà anche la Pro Loco di Cavaller­mag­giore, che porterà in scena le celebri ravioles della Valle Varaita, servite in una versione speciale con crema di Gorgonzola Doop fuso.

Ma non finisce qui: oltre alle ravioles farà il suo debutto anche la Cavalar, nuova birra ufficiale della manifestazione! Prodotta in collaborazione con il birrificio artigianale Cane­diguerra di Alessandria, la Cavalar è una birra pensata per accompagnare i sapori forti e decisi del gorgonzola, nelle due versioni bionda pilsner e rossa lager. Sarà possibile de­gu­starla in anteprima durante la sagra e acquistarla presso i locali e i ristoratori di Cavaller­maggiore aderenti al­l’iniziativa.

CONSULTA QUI IL MENU