La seconda tappa del Michelin Trofeo Italia Élite al 19° #RA Rally del Piemonte

Tredici concorrenti pronti a sfidarsi sulle prove speciali delle Langhe. Questa la matematica del Michelin Trofeo Italia Élite al 19° #RA Rally del Piemonte in programma nel fine settimana ad Alba e dintorni nell’ambito del secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, dopo l’esordio al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio di tre settimane fa.

Primo Raggruppamento, arriva Gagliasso a sfidare Re e Gobbin. Élite o Regional. Questo è il dilemma. Che è frullato nella testa di Patrick Gagliasso che sarà presente ad Alba sulla Škoda Fabia RS curata da Roger Tuning, con Dario Beltramo al quaderno delle note. Gagliasso, infatti, è anche iscritto al Michelin Trofeo Italia Regional Area A, di cui il 19° #RA Rally del Piemonte è la seconda gara in ambito CRZ. Ma il fascino delle prove allungate della gara albese ha fatto propendere l’ago della bilancia verso la gara CIAR e vedremo il portacolori di Eurospeed scattare dalla pedana di Alba con il #49 sulle fiancate. Per il resto rivivremo il duello vissuto in Garfagnana fra la Škoda Fabia RS #8 di Alessandro Re-Marco Vozzo e la 124 Abarth Rally #24 di Roberto Gobbin e Roberto Marsero. Il Ciocco è stato avaro di soddisfazioni in classifica per il pilota comasco, velocissimo in prova speciale (costantemente in zona podio assoluto), tradito dal guado di Fabbriche di Vergemoli dove si è spenta definitivamente la sua Fabia. Alba è l’occasione per lui di risalire sia nella classifica MTI, sia in quella del CIAR. Di contro il pinerolese Gobbin esce da Il Ciocco con un buon punteggio sia in MTI che lo porta al comando del Primo Raggruppamento Élite, sia a livello di CIAR Due Ruote Motrici nel quale attualmente occupa la quarta posizione.

Raggruppamento Unico da dieci e lode. L’arrivo della nuova Lancia Ypsilon Rally4, anche se il 19° #RA Rally del Piemonte non è ancora valido per l’omonimo trofeo che scatterà dal Targa Florio di maggio, incrementa gli iscritti della Classe Rally4 della gara e del Raggruppamento Unico MTI che sale dai sette iscritti in Garfagnana ai dieci delle Langhe, metà dei quali al volante della nuova berlinetta torinese. I primi a solcare le prove speciali di sabato saranno i grandi protagonisti de Il Ciocco, a iniziare da Davide Pesavento-Alessandro Michelet, vincitori in Toscana sia MTI sia CIAR 2RM con la Peugeot 208 Rally4 che qui avrà il #21; poco dopo sarà della partita Gianandrea Pisani affiancato da Nicola Biagi che approfitterà dell’occasione per fare conoscenza con la sua Lancia Ypsilon Rally4 #23. Si mantiene fedele alla Peugeot 208 Rally4 #26 Federico Francia con Chiara Lombardi alle note, terza forza MTI in Garfagnana, seguito dall’equipaggio biellese Nicolò Ardizzone-Alyssa Anziliero, anche loro ancora fedeli alla vettura del Leone #27. Per il suo esordio stagionale Stefano Santero sceglie il 19° #RA Rally del Piemonte, di cui conosce perfettamente le strade, essendo nato e cresciuto qui, con al suo fianco Nadir Bionaz, sulla Lancia Ypsilon Rally4 #29. Lancia Ypsilon Rally4 #30 anche per i liguri Emanuele Fiore-Andrea Casalini inseguiti da vicino dall’equipaggio fiammingo JOACHIM Wagemans-Christiaan Van der Rijsen, in vacanza studio delle gare italiane con la Lancia Ypsilon Rally4#31; per poi vedere in speciale il giovane ossolano Gabriel Di Pietro con la Peugeot 208 Rally4 #33 con alle note Andrea Dresti. Quindi i nuovi entrati nell’agone dell’Élite, i torinesi Mauro Porzia Arianna Genaro, autori con la loro Opel Corsa Rally4 # 36 di ottime prestazioni al recente Rally Vigneti Monferrini. Infine chiude la pattuglia dei corridori del Bibendum Denis Vigliaturo-Ermanno Corradini ad Alba per prendere confidenza con la loro Lancia Ypsilon #78.

Il 19° #RA Rally del Piemonte si attiva venerdì 11 aprile con le verifiche tecniche in Piazzale Prunotto ad Alba in programma dalle ore 8.00 alle 10.00 per i piloti iscritti al CIAR. Dalle 13.30 alle 16.00 gli iscritti al CIAR potranno testare la loro vettura da gara nello Shake Down a Santo Stefano Belbo per poi portarsi alle 21.15 in Piazza San Paolo ad Alba dove sventolerà la bandiera tricolore che darà il via alla parte agonistica del rally; immediatamente seguita dalla Prova Spettacolo nella Zona Industriale di Corso Asti ad Alba. Sabato 12 aprile si riparte per affrontare il triplice passaggio sulle tre prove speciali, per un totale di 80,66 km cronometrati, mentre domenica il programma prevede altre tre prove speciali prima del trionfale arrivo, con tanto di sbandieratori in Piazza San Paolo ad Alba. Il 19 #RA Regione Piemonte ha un percorso di 495,70 km suddiviso in 13 prove speciali per un totale 112,80 km cronometrati.

cs