La narrazione del formaggio il sapore si trasforma in sapere

La Blu Arena è il luogo dove il formaggio si racconta, si esplora, si degusta. Uno spazio esperienziale allestito all’interno del cortile del Palazzo Garneri, sede del comune di Cavallermaggiore, pensato per accogliere appassionati e curiosi in un viaggio sensoriale tra i migliori formaggi erborinati d’Italia, abbinati a vini, birre artigianali, vermouth, miele e liquori.

Il 25 e 27 aprile e l’1 e il 4 maggio la Blu Arena propone un ricco calendario di degustazioni guidate che celebrano la ricchezza dei sapori e la creatività degli abbinamenti. I protagonisti sono i grandi nomi dell’erborinatura italiana accostati a partner enogastronomici come Ca’ Brusà, Teo Costa, Piemonte Miele e altri ancora.

Accanto agli eventi di degustazione, prende vita anche la dimensione info-educativa della Blu Arena grazie alla collaborazione con la Scuola Agenform di Moretta. Gli studenti del corso di Tecnico delle lavorazioni lattiero-casearie saranno protagonisti di laboratori didattici dal vivo: vere e proprie dimostrazioni di caseificazione, in cui il pubblico potrà scoprire come nasce un formaggio, passo dopo passo, dalla cagliata fino alla forma​.

Il percorso del formaggio è inoltre uno dei temi degli appuntamenti firmati Biraghi Spa nella Blu Arena, al quale vengono affiancate le attività interattive presso il gazebo di piazza Vittorio Emanuele II, pensato per il divertimento di grandi e piccini, con giochi a tema Biraghi che coinvolgeranno i visitatori in modo divertente e originale, per far conoscere meglio l’azienda e i suoi prodotti.

Se ogni degustazine nel Blu Arena si concentra su un erborinato specifico abbinato ad un partner, la serata che la Pro Loco Cavalleramggiore ha organizzato per martedì 29 aprile alle ore 20,30 nell’Ala Comunale di piazza Vittorio Emanuele II va oltre, proponendo una degustazione comparativa di grande interesse. Il titolo della serata “Il Gorgonzola Dop incontra il Blu di Cuneo – Degustazione Onaf” anticipa l’esperienza di qualità che l’Onaf-Orga­niz­zazione Nazionale As­­sag­gia­tori Formaggi propone: una degustazione guidata comparativa che metterà a confronto tre versioni di Gorgonzola Dop e tre versioni di Blu di Cuneo, ciascuna con caratteristiche uniche, accompagnate da tre liquori artigianali di Erbochiesa, l’erboristeria locale che si sta facendo largo negli ultimi anni in questo settore.

L’evento sarà presentato da Rossana Cusino, responsabile qualità dell’azienda Biraghi Spa, e da Alessandro Gallina, presidente dell’Associazione Produttori del Blu di Cuneo, in collaborazione con il Festival dei Formaggi Pie­mon­tesi. Un’occasione preziosa per scoprire le sfumature, le differenze e le affinità tra due mondi caseari che parlano la stessa lingua: quella dell’eccellenza​.

Per non perdere l’opportunità di partecipare alle degustazioni è consigliata la prenotazione tramite il sito www.cavaeventi.it, sezione “Ama” oppure tramite mail ([email protected]), telefono (0172 – 071313) o WhatsApp (371-4800483).