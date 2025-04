IL RALLY REGIONE PIEMONTE, L’EMOZIONE DI UN TERRITORIO CHE CORRE (Video)

Ad Alba si respira adrenalina, motori, e una profonda passione per il territorio. Il Rally di Alba – Rally Regione Piemonte è tornato a scaldare le strade e i cuori con tre giorni di gara, spettacolo e partecipazione. Una manifestazione che è molto più di una semplice competizione: è un’esperienza collettiva che unisce sport, economia, istituzioni e comunità.

Trasmesso in diretta su ACI Sport TV, il rally è diventato negli anni una vera vetrina dell’eccellenza piemontese, racchiudendo lo spirito e l’identità di un’intera regione. Dal 2015 porta con orgoglio il nome di Rally Regione Piemonte, a testimonianza del profondo legame tra la gara e il suo territorio.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: tribune piene, entusiasmo nelle piazze, e la consapevolezza di essere parte di un evento che lascia il segno. Un’edizione che celebra la passione, l’internazionalità e lo sport, e che quest’anno ricorda con affetto anche Silvio Stroppiana, figura storica del motorsport locale.

LE ISTITUZIONI CI CREDONO

A sottolineare il valore della manifestazione ci pensa il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, con parole nette e sentite:

“Questa non è una spesa, è un investimento. Il Rally di Alba è presente nella legge regionale, e questo non è un dettaglio. È un modo intelligente ed equilibrato per promuovere il nostro territorio. Abbiamo il dovere di spiegare qual è il ritorno economico di eventi come questo, perché oltre alla visibilità, portano risorse concrete.”

Bruno Montanaro, organizzatore storico del rally, si unisce:

“C’è una grande passione dietro tutto questo. È un impegno che parte dal Rally Cinzano e si è evoluto anche grazie al sostegno delle istituzioni. Un ringraziamento speciale va a chi lavora ogni giorno, forze dell’ordine comprese, per rendere possibile tutto ciò.”

Il sindaco di Alba, Carlo Gatto, riconosce le sfide logistiche, ma guarda al risultato con soddisfazione:

“Sì, crea difficoltà. Ma è un sacrificio che vale la pena. Lo dimostra lo studio economico, che evidenzia quanto sia importante il rally per le attività commerciali e le strutture ricettive del territorio. Ringrazio lo staff che mi ha aiutato a comprendere meglio tutto questo. Senza passione, non saremmo qui.”

Anche Fabio Carosso, consigliere regionale, ribadisce l’impegno delle istituzioni:

“Non corro più, gli impegni sono tanti, ma ogni volta è una gioia essere qui. Aiutare il rally significa anche essere vicini nei momenti difficili, supportare dal punto di vista assicurativo e logistico. Questo evento è parte di noi.”

Revelli, presidente ACI Cuneo, guarda al futuro:

“La nostra è una grande passione, e speriamo in un futuro con più certezze anche nel campo assicurativo, a beneficio di tutto il movimento.”

Michele Quaglia, vice-presidente Confartigianato Cuneo, collega il rally a un tema fondamentale:

“La sicurezza stradale è prioritaria. Con la nostra campagna ‘Mettiti alla guida della tua vita’ vogliamo educare soprattutto i giovani a un rapporto più consapevole con la strada.”

MOTORI, TALENTO E TERRITORIO

Oltre 13 nazioni rappresentate, campioni affermati e giovani talenti in gara: il Rally di Alba è anche una vetrina per il grande motorsport.

Bruno De Pianto, team manager di Motorsport Italia, lo racconta con entusiasmo:

“Ogni anno qui scopriamo almeno un nuovo talento, che grazie a un budget vinto può iniziare una carriera internazionale. I nostri team corrono nei campionati WRC ed ERC, e portano qui esperienza, vetture e pneumatici all’avanguardia. E poi c’è Fabio Andolfi, che torna in gara: darà battaglia come sempre.”

Tra i protagonisti anche Eugenio Franzetti di Lancia, che annuncia una partecipazione d’impatto:

“Abbiamo nove vetture in gara e ben 25 Delta Integrale in esposizione: è una presenza forte, simbolica. Per noi, ripartire da Alba significa tornare alle radici della nostra storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro.”

A condividere questa visione anche Sonia Piumatti, in gara con Lancia:

“Abbiamo investito qui perché ci crediamo. Il rally per noi è lavoro, è benessere per il territorio. È anche un modo per dire che si può correre con rispetto: non corriamo per inquinare, corriamo per emozionare.”

IL PROGETTO CON LE SCUOLE E LA FORMAZIONE

Il Rally di Alba coinvolge anche i più giovani. Gli studenti del liceo artistico di Alba hanno lavorato a un progetto grafico dedicato al tema della sicurezza, un modo per entrare in contatto con il mondo del motorsport da una prospettiva educativa e creativa.

L’IMPATTO ECONOMICO: I DATI DELLA SAA

A certificare il valore concreto della manifestazione è lo studio condotto dalla SAA – School of Management, che analizza in profondità l’impatto economico del rally sul territorio piemontese.

Secondo i dati, nel solo periodo del rally dello scorso anno, la spesa diretta generata dai partecipanti (esclusi gli spettatori) è stata pari a 3.434.622 euro.

Utilizzando un moltiplicatore economico specifico per eventi sportivi – che tiene conto dei costi indiretti, indotti e dei gettiti fiscali – la cifra complessiva sale a 7.933.977 euro.

Numeri che parlano da soli, e che confermano quanto il Rally di Alba sia non solo un evento spettacolare, ma anche una risorsa concreta per il territorio.

Il Rally di Alba – Rally Regione Piemonte non è solo una corsa su strada. È una corsa collettiva verso il futuro: fatto di paesaggi unici, turismo, giovani, competizione, passione e investimenti. Un progetto che cresce ogni anno, portando con sé la voce di un intero.