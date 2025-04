Gorgonzola Dop, l’eccellenza in tavola

Se si decide di affidare ai numeri il racconto, quelli che descrivono la Sagra del Gorgon­zola di Caval­ler­mag­giore non hanno bisogno di spiegazioni: in appena sette edizioni raggiunte le 5mila persone ai pasti e circa 35mila visitatori provenienti prevalentemente da Piemon­te, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. Un cammino virtuoso, pianificato nel dettaglio da una Pro Loco dal carattere imprenditoriale, ca­pa­ce di cogliere gli stimoli e trasmettere emozioni. La ma­nifestazione nasce nel 2016 per celebrare sua maestà il Gor­gonzola Dop, tra i formaggi erborinati più apprezzati. Proprio nel territorio di Cavallermaggiore ha sede l’azienda Biraghi Spa produttrice di 180mila forme attraverso la lavorazione di latte proveniente da 130 cascine presenti nelle province di Cuneo, Torino e Asti. Questa edizione è anche l’occasione per Biraghi – da sempre main sponsor – per presentare una novità: il nuovo pack “green” del Gorgonzola Dop Sele­zione Biraghi 200g. Una confezione eco-friendly, Con vassoio e coperchio realizzati con plastica 100% riciclata e con il 20% in meno di plastica utilizzata.

Nel programma della Sagra, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, si terrà la tradizionale Fiera Mercato. L’e­ven­to animerà il cuore della città, partendo dalla centrale via Roma sino a raggiungere il piazzale antistante il negozio Biraghi. Piazza Vit­torio Ema­nuele II sarà interamente dedicata allo street food all’insegna del Gorgonzola Dop: a bordo dei due truck Biraghi, sarà possibile acquistare le varianti dolce e piccante, direttamente dalla forma. Accan­to ai truck, un gazebo offrirà giochi e attività di intrattenimento per i più piccoli, mentre nella Blu Arena sarà possibile scoprire i processi produttivi dei formaggi erborinati e degustarli in abbinamento ad altre eccellenze locali.

L’invito degli organizzatori è triplice: «mangia» per riscoprire l’amore per il cibo, «balla» musica dal vivo per massimizzare la convivialità, «ama» l’esperienza culturale. Per amare bisogna conoscere, incontrare, capire, aprirsi: la Sagra del Gorgonzola riempie di felicità le anime.

La Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore nasce nel 2016 per intuizione della Pro Loco locale che, in accordo con il Comune, cerca una manifestazione dedicata ad un prodotto tipico del territorio.

Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, fa parte del territorio in cui si produce il Gorgonzola Dop e, con oltre 180mila forme che vengono prodotte annualmente sul proprio suolo cittadino, è uno dei paesi simbolo di questo formaggio erborinato.

Giunta ormai all’ottava edizione, è cresciuta esponenzialmente negli anni: il numero di pasti, coperti e giorni di Sagra sono in costante aumento grazie alla sempre maggiore richiesta di chi viene a trovarci.

Calendarizzata sempre intorno al 23 aprile, giorno di San Giorgio, santo patrono della città, inizialmente durava un solo weekend e a partire dal periodo post-Covid ha ampliato a due weekend e poi a 10 giorni il calendario di eventi, tra pranzi, cene, concerti, dj-set, mostre, fiere mercato e tanto altro.

PROGRAMMA

APRILE

Mercoledì 23

Celebrazione religiosa dedicata a San Giorgio,

patrono di Cavallermaggiore

Ore 17 | Inaugurazione mostra Nuto Revelli

Ore 18.30 | Inaugurazione mostre

Ore 21 | Concerto Chiara Effe – Chiesa San Rocco

Giovedì 24

Ore 19.30 | Cena del Gorgonzola Dop –

Piazza Baden Powell;

dj set anni 2000 “2000 Mon Amour” –

Piazza Vittorio Emanuele II

Venerdì 25

Dalle 9 alle 19 | Fiera-mercato di S.Giorgio

Via Roma;

Dalle 9 alle 23.30 | Piazza dello Street food –

Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 10 alle ore 19 | Programma di esperienze gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione

di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti – Blu Arena;

Dalle 10 alle 19 | Mostre fotografiche e pittoriche –

Chiese cittadine;

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 | Apertura

straordinaria delle chiese cittadine, visitabili anche tramite tour guidati;

Ore 10.30 | Inaugurazione ufficiale Sagra

del Gorgonzola Dop (con partecipazione del duo Marco & Mauro) e taglio del nastro alla presenza delle autorità – Piazza Vittorio Emanuele II;

Pranzo del Gorgonzola Dop – Piazza Baden Powell;

Dalle 11 alle 18 | “Cavallermaggiore Segreta”, tour guidato a cura del gruppo Cavalar con partenza

da Chiesa della Pieve;

Ore 11 | Visite presso produttori locali (Edith

cosmesi, Caseificio Persia, Cascina Sant’Anna)

partenza delle navette da piazza Santarosa;

Ore 14.30 e ore 16 | Spettacoli per bambini

con Mago Trinchetto – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 12 alle 16.30 | Esibizioni itineranti della John Birks Orchestra;

Nel pomeriggio esibizioni degli “Sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano”;

Ore 18 | Esibizione live dei “Fratelli Lambretta Ska Jazz” – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 20.30 | “Bella ciao Dj Set” by Radio BraOnTheRocks – Piazza Vittorio Emanuele II;

Sabato 26

Dalle 9.30 alle 18.30 | Esposizioni di mezzi di

interesse storico da parte del Vespa club Verzuolo – Cortile del palazzo comunale;

Ore 11 | Laboratorio “Cucinarte: L’Arcimboldo

in fiera” – Cortile del palazzo comunale offerto dall’Associazione Amici della Biblioteca;

Ore 11 | “Gorgo Run”, corsa amatoriale per le vie della città in collaborazione con Fidal Piemonte

e Kalipè Asd;

Ore 14.30 | “Gorgothlon”, giochi d’abilità per grandi, ragazzi e bambini;

Dalle 15.30 alle 17.30 | Rievocazione storica “Prima che sembri un gioco, uno scherzo” a cura del Coordinamento Cavalar, con i volontari della Biblioteca Civica Nuto Revellie di Giuseppe Porcu;

Ore 17.30 | Dj set swing, live “The mooners swing”

ed esibizione delle scuole di lindy hop;

Ore 19.30 | Cena del Gorgonzola Dop –

Piazza Baden Powell;

dj set by “Tuttafuffa” – Piazza Vittorio Emanuele II

Domenica 27

Dalle 9 alle 19 | Fiera-mercato di S.Giorgio –

Via Roma e via Europa;

Dalle 9 alle 23.30 | Apertura Piazza dello Street food presso piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 10 alle 19 | Programma di esperienze

gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione

di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti – Blu Arena;

Dalle 10 alle 19 | Mostre fotografiche e pittoriche presso chiese cittadine;

Dalle 10 alle 12 – dalle 15 alle 17 | Apertura

straordinaria delle chiese cittadine, visitabili anche tramite tour guidati;

Pranzo del Gorgonzola Dop – Piazza Baden Powell;

Dalle 11 alle 18 | “Cavallermaggiore Segreta” –

Tour guidato a cura del gruppo Cavalar;

Dalle 11 | Visite presso produttori locali (Edith

cosmesi, Cascina Sant’Anna) partenza delle navette da piazza Santarosa;

Ore 14.30 e ore 16 | Spettacoli per bambini con Gabriele Rigo Illusionista – Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle 12 alle 16.30 | Esibizioni itineranti

della Marciapè street band;

Ore 17.30 | Esibizione della corale “La Grangia” – Chiesa dei Battuti Bianchi;

Ore 18 | Esibizione live degli “In Da Funk” –

Piazza Vittorio Emanuele II;

Ore 20.30 | “Funky Club Vinyl Set” –

Piazza Vittorio Emanuele II;

Martedì 29

Ore 20 | Degustazione guidata “Il Gorgonzola Dop

incontra il Blu di Cuneo” a cura dell’ONAF Cuneo;

Ore 21 | Spettacolo di teatro dialettale organizzato

in collaborazione con San Vincenzo

di Cavallermaggiore “Vate fidè dij bacialè”;

Mercoledì 30

Ore 19.30 | Cena del Gorgonzola Dop – Piazza

Baden Powell;

dj set anni ’90 “Notti Magiche dj set” – Piazza Vittorio Emanuele II

MAGGIO

Giovedì 1

Dalle 9 alle 19 | Fiera-mercato di S.Giorgio –

Via Roma e via Europa;

Dalle 9 alle 23.30 | Apertura Piazza dello street food – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 10 alle 9 | Programma di esperienze

gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione

di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti – Blu Arena;

Dalle 10 alle 19 | Mostre fotografiche e pittoriche – Chiese cittadine;

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 | Apertura

straordinaria delle chiese cittadine, visitabili anche tramite tour guidati;

Ore 12.30 | Pranzo

del Gorgonzola Dop –

Piazza Baden Powell;

Dalle 11 alle 18 | “Cavallermaggiore Segreta”,

tour guidato a cura del gruppo

Cavalar con partenza da Chiesa della Pieve;

Ore 11 | Visite presso produttori locali

(Edith cosmesi, Caseificio Persia, Cascina Sant’Anna)

partenza delle navette da piazza Santarosa;

Ore 11 e ore 15.30 | Spettacoli per bambini

con il Mago Zapotek – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 12 alle 16.30 | Esibizioni itineranti della Steve Lucignolo Band;

Ore 18 | Esibizione live della “John Birks Orchestra” – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 20.30 | Dj Set – Piazza Vittorio Emanuele II;

Venerdì 2

Ore 19.30 | Cena del Gorgonzola Dop – Piazza Baden Powell;

dj set anni ’80 “Let’s dance dj set” –

Piazza Vittorio Emanuele II;

Sabato 3

Ore 19.30 | Cena del Gorgonzola Dop –

Piazza Baden Powell;

dj set “Respiri Festival Spin off” in collaborazione con il Respiri Festival di Melle – Piazza Vittorio Emanuele II;

Domenica 4

Ore 9 alle 19 | Fiera-mercato di S. Giorgio – Via Roma e via Europa;

Dalle 9 alle 23.30 | Apertura Piazza dello Street food – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 10 alle 9 | Programma di esperienze

gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione

di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti – Blu Arena;

Dalle 10 alle 19 | Mostre fotografiche e pittoriche – Chiese cittadine;

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 | Apertura

straordinaria delle chiese cittadine, visitabili anche

tramite tour guidati;

Ore 12.30 | Pranzo del Gorgonzola Dop –

Piazza Baden Powell;

Dalle 11 alle 18 | “Cavallermaggiore Segreta”, tour guidato a cura del gruppo Cavalar con partenza

da Chiesa della Pieve;

Ore 11 | Visite presso produttori locali (Edith

cosmesi, Caseificio Persia, Cascina Sant’Anna) –

partenza delle navette da piazza Santarosa;

Ore 11 e ore 15.30 | Spettacolo per bambini

“Il mondo dei grandi” con Gabriele Rigo Illusionista – Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 12 alle 16.30 | Esibizioni itineranti dei “The Phoenix Percussion”;

Ore 18 | Esibizione live dei “Lucky Lucianos Band” – Piazza Vittorio Emanuele II;

Ore 20.30 | “My generation party” –

Piazza Vittorio Emanuele II;

Sabato 10

Ore 20.30 | Concerto di chiusura a cura

degli “Alunni del Cielo” – Chiesa dei Battuti Bianchi;