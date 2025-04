Autismo: la nostra provincia fa scuola

L’autismo ha diverse facce, tante implicazioni, mol­te aree ancora inesplorate, di incertezza. Ma c’è anche chi l’autismo lo studia da sempre, e con la ricerca in campo medico scientifico offre un contributo fondamentale per strategie sempre più efficaci, soprattutto per i bambini. Tra loro c’è il dottor Maurizio Arduino, psicologo e psicoterapeuta, re­spon­sabile del Servizio di psicologia e psicopatologia dello sviluppo e Centro Autismo e sindrome di Asperger (Casa) dell’Asl Cn1.

«L’autismo può avere tonalità ed intensità differenti esattamente come lo spettro luminoso – spiega il dottor Ardui­no –. Una prima area di sintomi riguarda la difficoltà nella comunicazione e nella socialità, poi abbiamo comportamenti rigidamente ripetitivi, stereotipie motorie, alterazioni della sensorialità, ma anche difficoltà ad alimentarsi. Abbiamo bambini autistici con grave ritardo, ma anche altri ad ‘alto funzionamento’, cioè estremamente intelligenti».

Ciò che preoccupa gli studiosi in campo medico è la crescita esponenziale dei casi di autismo: «Nel 2018 i minori seguiti dai Servizi del Pie­mont­e erano 3.400 – evidenzia Arduino –, nel 2023 hanno superato le 6mila unità».

Ma c’è un “perché” ad un aumento così significativo?

«C’è sicuramente una maggiore propensione alla diagnosi anche nei casi più lievi, ma questo spiega però solamente il 25% dell’incremento. La restante parte può essere spiegato da fattori ambientali, dall’alimentazione, dall’età dei genitori. Si stanno studiando varie correlazioni ma al momento non c’è chiarezza».

In un contesto del genere, come e quando si possono aiutare le famiglie?

«Più l’intervento è precoce e migliori sono gli esiti dell’intervento. Il miglioramento del bambino dipende dal pun­to di partenza dell’intervento: per questo motivo negli ultimi anni, nella nostra provincia sono stati organizzati corsi per pediatri ed educatori dei nidi su quelli che si possono interpretare come primi segnali di rischio, anche sen­za un quadro evidente».

Ma come reagiscono i genitori ad un sospetto di autismo?

«Tendenzialmente colgono la difficoltà: sono in netta minoranza quelli che di fronte all’ipotesi fanno resistenze. Dovute principalmente al fatto che gli autistici mostrano particolarmente i sintomi quando sono in gruppo, e molto meno nell’ambiente famigliare».

Arduino è responsabile del Centro autismo che da progetto pilota nato una trentina d’anni fa si è affermato come realtà autorevole, tan­to da essere replicato in altri contesti.

«La crescita di Casa si è avuta dal 2010 in avanti, con l’approdo nel nuovo Ospedale di Mondovì. Dal 2016 in particolare si è riscontrata una crescita in parallelo dei bambini quanto degli operatori. Oggi abbiamo in carico più di 400 minori, ci occupiamo di diagnosi e di trattamenti, nonché di consulenze per bambini provenienti da altre regioni. Il problema è come sempre l’aumento dei numeri, che rende difficile realizzare in­ter­venti sistematici per tutte le fasce di età. Si lavora molto sull’intervento precoce, sulla formazione dei genitori, con un metodo messo a punto dall’Oms di cui noi siamo riferimento a livello regionale».

Con un’attenzione particolare: «Quella verso le mamme in gravidanza con già un figlio autistico. Se in generale la probabilità di concepire un figlio autistico è dell’1%, questa sale al 10% se in famiglia c’è già un caso».

Un ultimo approfondimento, quello sulla risposta all’autismo in età adulta. «In questo momento in Italia è a macchia di leopardo. Nella nostra Asl abbiamo un servizio di continuità, formalizzato nel 2019 con tre psicologi ed altrettanti psichiatri, che prende in carico l’autistico iniziando a co­no­scerlo dall’età di 16 anni. C’è in teoria un Nucleo autismo adulti in tutte le Asl del Piemonte, ma non sempre funzionano».

Scatta quindi il problema più rilevante, ossia l’inserimento lavorativo dei soggetti autistici adulti. Con il rischio che dai 18 anni in poi non se ne occupi più nessuno. «A seguire questo aspetto oltre ai servizi sanitari ci sono i Servizi sociali, molte cooperative sociali e Associazioni. Strategica però diventa l’attenzione del mon­do produttivo. In questo sen­so – conclude Arduino – c’è da segnalare la bella collaborazione che abbiamo nella nostra provincia con Confin­du­stria Cuneo, dove spicca il lavoro meritorio della disability manager Alessandra Do­glia­ni. Un’e­spe­rienza unica che non esiste in altre parti d’Italia, ma verso la quale c’è già molto interesse».

Nel campo dell’autismo insomma, il nostro Cuneese può fare scuola anche questa volta.