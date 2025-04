Nuovo intenso fine settimana di attività per le squadre senior della Amatori Basket Savigliano. Ecco il riassunto delle gare disputate: la Serie C targata Cogal fatica in avvio ma si riprende, trasferte invece complicate per DR1 e DR2.

C Interregionale: Ne manca solamente una!

REA PRO 2020 77 – COGAL SAVIGLIANO 83

17-20, 24-18, 17-17, 19-28

Savigliano: Romerio 6, Carena, Bonatti 17, Baruzzo 6, Agbogan 22, Abrate 17, Lamia 3, Di Maria, Giorsino, Amateis 4, Giraudo, Gioda 8. All.: Siclari

PIOSSASCO – Dopo l’exploit della scorsa domenica che ha permesso alla Cogal Savigliano di superare nettamente i rivali di Campus Piemonte, il rischio del calo di concentrazione era alto, soprattutto se di fronte scendeva in campo una formazione, Area Pro, che ha ancora da chiedere al finale di regular season.

I torinesi partono forte e, nel primo parziale, si costruiscono un buon vantaggio di sette punti, subito ricucito dallo 0-10 messo a referto dai biancorossi. I padroni di casa alternano le difese per mescolare le carte e le Pantere sembrano patire non riuscendo a esprimere il loro miglior basket, perdendo molti palloni e subendo molto la fisicità imposta da Area Pro.

L’equilibrio prosegue fino all’ultimo quarto quando i saviglianesi aumentano i giri in difesa e costruiscono il vantaggio che permette loro di avere la meglio nella sfida.

«Sui 40 minuti l’abbiamo meritata – le parole di coach Siclari -. Sapevamo che il rischio di farci trasportare dall’entusiasmo per quanto fatto nell’ultima in casa poteva essere controproducente ma alla fine ne siamo usciti bene. Ora ci aspetta l’ultimo turno per provare a chiudere questa regular season in vetta».

La Cogal Amatori Basket Savigliano chiuderà il proprio girone davanti ai propri tifosi con la sfida a 5 pari. Appuntamento per domenica 13 aprile alle 18, Palaferrua.

DR1: Due trasferte proibitive!

TORINO TEEN 85 – GERBALDO SAVIGLIANO 63

23-15, 17-14, 23-20, 22-14

Savigliano: Corradini 18, Giordano 5, Maero 6, Mellnao 5, Mondino 18, Di Maria, Fraire 3, Marchetti 8, Pautassi. All.: Zani, Eandi

Le Pantere del Gerbaldo non riescono a replicare l’impresa compiuta contro Grugliasco, contro quindi altre due squadre al vertice della classifica.

Nel turno infrasettimanale contro Victoria Torino i ragazzi di coach Zani partono (nuovamente) a rilento salvo poi riequilibrare il match con un ottimo apporto di tutti i convocati, specialmente un tarantolato Corradini che permette ai suoi di andare negli spogliatoi sul 39-38 in favore dei padroni di casa. Gli sforzi dei biancorossi vengono vanificati da un brutto terzo quarto che indirizza la partita verso una sconfitta alla quale però non si rassegnano sfiorando anche un possibile -4 a tre minuti dalla fine.

Ancora più proibitiva si presentava la trasferta a Pino Torinese, contro i primi della classe. Pur con assenze pesanti e solo due lunghi di Ruolo (Mondino e Corradini che risulteranno i migliori in campo) la Gerbaldo non cerca alibi e resta a contatto con la difesa a zona adottata per tutto il match. Questo perlomeno nei primi tre quarti. Nell’ultimo periodo sopravviene un po’ di stanchezza da parte delle Pantere ed una solida Rolcar legittima il primo posto in classifica con una precisione chirurgica nelle realizzazioni, chiudendo il match sul punteggio di 85-63.

Nessun dramma comunque e testa agli ultimi tre match cruciali della stagione: sabato 12 aprile, alle 21.15, arriva al Palaferrua la Ginnastica Torino, fanalino di coda del campionato ma ancora in lotta per evitare la retrocessione diretta. Fondamentale trovare una vittoria per la Gerbaldo Amatori Basket Savigliano, alla ricerca di un posizionamento playout con il fattore campo a favore in caso di eventuale “bella” di gara 3.

DR2: A contatto fino alla fine!

SAVIMACOS SAVIGLIANO 56 – FRANZIN VAL NOCE 65

15-22, 10-18, 16-12, 15-13

Savigliano: Sabena 9, Sulejmanovic, Osella, Gili 2, Giordanengo, Tagliano 2, Gallino 2, Bergese 2, cardone 11, Bravo 21, Rivoira 4, Alladio 3. All.: Frandino

Partita combattuta per la Savimacos Savigliano, che resta in partita per tutti i 40 minuti ma non riesce a completare la rimonta contro un avversario giovane e combattivo. I biancorossi hanno avuto in più occasioni la possibilità di riportarsi a contatto, arrivando a sfiorare anche il -2 nel finale, ma alcuni errori di superficialità nei momenti decisivi hanno impedito di concretizzare le opportunità create.

Assenza importante quella di Bertello, fermato dall’influenza, ma le Pantere hanno trovato risposte positive dalla difesa a zona 2-3 e dalle ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza di Bravo e Sabena, principali terminali offensivi della serata. Nel complesso, buona la prestazione di squadra per Savigliano, che ha affrontato un avversario presentatosi con qualche assenza ma rinforzato dalla presenza di diversi giovani e giovanissimi, capaci di dare energia e intensità alla gara.

Per l’ultima partita della regular season i biancorossi dell’Amatori Basket Savigliano saranno ospiti della Polisportiva Avigliana, nella serata di mercoledì 16 aprile.