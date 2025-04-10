61° Torneo delle Regioni: in grassetto tutti i convocati “cuneesi”

Si rendono noti i giocatori/giocatrici convocati/e per il 61° Torneo delle Regioni in programma in Sicilia dal 12 al 18 aprile:
UNDER 19
|Cognome
|Nome
|Società
|VALENTE
|LORENZO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|BIRTOLO
|STEVEN
|LASCARIS 1954 ASD
|BERTAGNON
|FEDERICO
|A.S.D. BULE’BELLINZAGO
|CAPOGNA
|MATTIA
|A.S.D. PRO EUREKA
|CETA
|LEANDRO
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|CHELOTTI
|DIEGO
|U.S. IVREA CALCIO ASD
|CHELARESCU
|VALENTIN GABRIEL
|SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919
|CHIANESE
|VINCENZO
|A.S.D. BIELLESE 1902
|DELJALLISI
|SAMUEL
|A.S.D. CHERASCHESE 1904
|MASSARO
|NICOLO
|VALENZANA MADO SSD.AR.L.
|GUZMAN
|FRANCESCO
|A.S.D. PRO EUREKA
|VERGNA
|MATTIA
|A.S.D. BIELLESE 1902
|GIRAUDO
|ETTORE
|SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
|ISUFI
|AURELIO
|A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961
|BOENA
|KISWENDSIDA
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|ORSI
|LORENZO
|A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
|MURATORE
|MARCO
|A.S.D. FORZACORAGGIO ALESSANDRIA
|RIZZO
|LORENZO
|A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA
|SACCO
|NICOLO’
|A.S.D. PRO EUREKA
|SALOMON
|ANDREA
|LASCARIS 1954 ASD
UNDER 17
|Cognome
|Nome
|Società
|CASTALDI
|TOMMASO
|LASCARIS 1954 ASD
|BARUFFALDI
|GABRIELE
|A.S.D. BULE’BELLINZAGO
|MARANGON
|MATTEO
|U.S.D. ALPIGNANO
|MANA
|MATTEO
|A.S.D. ASTI
|GROSSO
|MATTEO
|A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO
|MAZZONE
|GIUSEPPE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|RICCI
|DAVIDE
|DERTHONA FBC 1908 A.S.D.
|BRUNO
|MATTEO
|LASCARIS 1954 ASD
|BARBERIS
|ANDREA
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|MADIQ
|ABDELAZIZ
|A.S.D. BIELLESE 1902
|RUSSO
|DENNIS
|U.S.D. ALPIGNANO
|VESPIER
|GIOELE
|FOSSANO CALCIO SSD A R.L.
|DE STALIS
|FEDERICO
|U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
|CAUTIERO
|RICCARDO
|BAVENO STRESA SSD A RL
|FERRARIS
|DAVIDE
|S.S.D. SISPORT S.P.A.
|SOCCO
|FEDERICO
|A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
|RIZZA
|ALESSANDRO
|LASCARIS 1954 ASD
|RECI
|EDOARDO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|CALAMITA
|SAMUELE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CUSSOTTO
|RICCARDO
|A.S.D. ASTI
UNDER 15
|Cognome
|Nome
|Società
|CORDERO
|SAMUELE
|LASCARIS 1954 ASD
|CARAMASSI
|JACOPO
|S.S.D. SISPORT S.P.A.
|MUSSO
|ANDREA GIUSEPPE
|DERTHONA FBC 1908 A.S.D.
|DIMASI
|MICHAEL
|LASCARIS 1954 ASD
|ABEBANERIA
|MESHACH EHIZE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|TONIN
|CLAUDIO
|U.S.D.ALPIGNANO
|ARGENTA
|FRANCESCO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|ZANINI
|ALESSIO
|BAVENO STRESA SSD A RL
|CAMMARATA ALVINO
|LORENZO
|LASCARIS 1954 ASD
|RUA
|ALESSANDRO
|A.S.D. PRO EUREKA
|BERGAMINI
|EMANUELE
|U.S.D. ALPIGNANO
|BENEVENTO
|GIOELE
|U.S.D. ALPIGNANO
|CAMORIANO
|TITO VINCENZO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|BENNATI
|LUCA
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|COCCIOLO
|GABRIELE
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|GIOLITTI
|FRANCESCO
|A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
|SCELFO
|ALESSIO
|S.S.D. SISPORT S.P.A.
|BARBERIS
|PAOLO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|KOSHENA
|MUSA SAMUEL
|A.S.D. CHERASCHESE 1904
|DIERNA
|ANGELO
|1924 SUNO F.C.D.
UNDER 23 FEMMINILE
|Cognome
|Nome
|Società
|SCICLI
|ALICE
|U.S.D. CASELLE CALCIO
|AAS
|INE
|SSDRL TORINO WOMEN
|ORLANDIN
|SARA
|TORINO F.C. S.P.A.
|FERRO
|FRANCESCA
|SSDRL TORINO WOMEN
|PIPICELLA
|PAOLA
|A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
|CASETTA
|ALESSIA MAYA
|SSDRL TORINO WOMEN
|DOLZA COGNI
|VIOLA
|TORINO F.C. S.P.A.
|MUSSO
|GAYA
|TORINO F.C. S.P.A.
|FRANCO
|ANGELICA
|A.S.D. BULE’BELLINZAGO
|MUNAFO
|CAROLA MICHELA
|TORINO F.C. S.P.A.
|SCOLAMIERO
|ALESSIA
|TORINO F.C. S.P.A.
|GRANERI
|GAIA
|TORINO F.C. S.P.A.
|RULLO
|MARTINA
|U.S.D. CASELLE CALCIO
|BOSIO
|GRETA
|TORINO F.C. S.P.A.
|BAZZOCCHI
|LINDA
|TORINO F.C. S.P.A.
|BATTAGLIA
|AURORA
|TORINO F.C. S.P.A.
|BAZZANO
|CHIARA
|A.S.D. CIT TURIN LDE
|ALTAFIN
|CLARA
|TORINO F.C. S.P.A.
|COSTAMAGNA
|ANNA
|A.S.D.ACCADEMIA TORINO CALCIO
|PELIZZA
|GIULIA
|A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953