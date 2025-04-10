61° Torneo delle Regioni: in grassetto tutti i convocati “cuneesi”

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Si rendono noti i giocatori/giocatrici convocati/e per il 61° Torneo delle Regioni in programma in Sicilia dal 12 al 18 aprile:

UNDER 19

Cognome Nome Società
VALENTE LORENZO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
BIRTOLO STEVEN LASCARIS 1954 ASD
BERTAGNON FEDERICO A.S.D. BULE’BELLINZAGO
CAPOGNA MATTIA A.S.D. PRO EUREKA
CETA LEANDRO A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
CHELOTTI DIEGO U.S.   IVREA CALCIO ASD
CHELARESCU VALENTIN GABRIEL SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919
CHIANESE VINCENZO A.S.D. BIELLESE 1902
DELJALLISI SAMUEL A.S.D. CHERASCHESE 1904
MASSARO NICOLO VALENZANA MADO SSD.AR.L.
GUZMAN FRANCESCO A.S.D. PRO EUREKA
VERGNA MATTIA A.S.D. BIELLESE 1902
GIRAUDO ETTORE SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
ISUFI AURELIO A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961
BOENA KISWENDSIDA A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
ORSI LORENZO A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
MURATORE MARCO A.S.D. FORZACORAGGIO ALESSANDRIA
RIZZO LORENZO A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA
SACCO NICOLO’ A.S.D. PRO EUREKA
SALOMON ANDREA LASCARIS 1954 ASD

 

UNDER 17 

Cognome Nome Società
CASTALDI TOMMASO LASCARIS 1954 ASD
BARUFFALDI GABRIELE A.S.D. BULE’BELLINZAGO
MARANGON MATTEO U.S.D. ALPIGNANO
MANA MATTEO A.S.D. ASTI
GROSSO MATTEO A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO
MAZZONE GIUSEPPE A.S.D. CHISOLA CALCIO
RICCI DAVIDE DERTHONA FBC 1908 A.S.D.
BRUNO MATTEO LASCARIS 1954 ASD
BARBERIS ANDREA G.S.D. VOLPIANO PIANESE
MADIQ ABDELAZIZ A.S.D. BIELLESE 1902
RUSSO DENNIS U.S.D. ALPIGNANO
VESPIER GIOELE FOSSANO CALCIO SSD A R.L.
DE STALIS FEDERICO U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
CAUTIERO RICCARDO BAVENO STRESA SSD A RL
FERRARIS DAVIDE S.S.D. SISPORT S.P.A.
SOCCO FEDERICO A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
RIZZA ALESSANDRO LASCARIS 1954 ASD
RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO
CUSSOTTO  RICCARDO A.S.D. ASTI

 

UNDER 15

Cognome Nome Società
CORDERO SAMUELE LASCARIS 1954 ASD
CARAMASSI JACOPO S.S.D. SISPORT S.P.A.
MUSSO ANDREA GIUSEPPE DERTHONA FBC 1908 A.S.D.
DIMASI MICHAEL LASCARIS 1954 ASD
ABEBANERIA MESHACH EHIZE A.S.D. CHISOLA CALCIO
TONIN CLAUDIO U.S.D.ALPIGNANO
ARGENTA FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO
ZANINI ALESSIO BAVENO STRESA SSD A RL
CAMMARATA ALVINO LORENZO LASCARIS 1954 ASD
RUA ALESSANDRO A.S.D. PRO EUREKA
BERGAMINI EMANUELE U.S.D. ALPIGNANO
BENEVENTO GIOELE U.S.D. ALPIGNANO
CAMORIANO TITO VINCENZO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
BENNATI LUCA A.S.D. CHISOLA CALCIO
COCCIOLO GABRIELE G.S.D. VOLPIANO PIANESE
GIOLITTI FRANCESCO A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
SCELFO ALESSIO S.S.D. SISPORT S.P.A.
BARBERIS PAOLO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
KOSHENA MUSA SAMUEL A.S.D. CHERASCHESE 1904
DIERNA ANGELO 1924 SUNO F.C.D.

 

UNDER 23 FEMMINILE

Cognome Nome Società
SCICLI ALICE U.S.D. CASELLE CALCIO
AAS INE SSDRL  TORINO WOMEN
ORLANDIN SARA TORINO F.C. S.P.A.
FERRO FRANCESCA SSDRL  TORINO WOMEN
PIPICELLA PAOLA A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
CASETTA ALESSIA MAYA SSDRL  TORINO WOMEN
DOLZA COGNI VIOLA TORINO F.C. S.P.A.
MUSSO GAYA TORINO F.C. S.P.A.
FRANCO ANGELICA A.S.D. BULE’BELLINZAGO
MUNAFO CAROLA MICHELA TORINO F.C. S.P.A.
SCOLAMIERO ALESSIA TORINO F.C. S.P.A.
GRANERI GAIA TORINO F.C. S.P.A.
RULLO MARTINA U.S.D. CASELLE CALCIO
BOSIO GRETA TORINO F.C. S.P.A.
BAZZOCCHI LINDA TORINO F.C. S.P.A.
BATTAGLIA AURORA TORINO F.C. S.P.A.
BAZZANO CHIARA A.S.D. CIT TURIN LDE
ALTAFIN CLARA TORINO F.C. S.P.A.
COSTAMAGNA ANNA A.S.D.ACCADEMIA TORINO CALCIO
PELIZZA GIULIA A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953

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