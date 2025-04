61° Torneo delle Regioni: in grassetto tutti i convocati “cuneesi”

Si rendono noti i giocatori/giocatrici convocati/e per il 61° Torneo delle Regioni in programma in Sicilia dal 12 al 18 aprile:

UNDER 19

Cognome Nome Società VALENTE LORENZO G.S.D. VOLPIANO PIANESE BIRTOLO STEVEN LASCARIS 1954 ASD BERTAGNON FEDERICO A.S.D. BULE’BELLINZAGO CAPOGNA MATTIA A.S.D. PRO EUREKA CETA LEANDRO A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 CHELOTTI DIEGO U.S. IVREA CALCIO ASD CHELARESCU VALENTIN GABRIEL SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919 CHIANESE VINCENZO A.S.D. BIELLESE 1902 DELJALLISI SAMUEL A.S.D. CHERASCHESE 1904 MASSARO NICOLO VALENZANA MADO SSD.AR.L. GUZMAN FRANCESCO A.S.D. PRO EUREKA VERGNA MATTIA A.S.D. BIELLESE 1902 GIRAUDO ETTORE SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO ISUFI AURELIO A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961 BOENA KISWENDSIDA A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 ORSI LORENZO A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO MURATORE MARCO A.S.D. FORZACORAGGIO ALESSANDRIA RIZZO LORENZO A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA SACCO NICOLO’ A.S.D. PRO EUREKA SALOMON ANDREA LASCARIS 1954 ASD

UNDER 17

Cognome Nome Società CASTALDI TOMMASO LASCARIS 1954 ASD BARUFFALDI GABRIELE A.S.D. BULE’BELLINZAGO MARANGON MATTEO U.S.D. ALPIGNANO MANA MATTEO A.S.D. ASTI GROSSO MATTEO A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO MAZZONE GIUSEPPE A.S.D. CHISOLA CALCIO RICCI DAVIDE DERTHONA FBC 1908 A.S.D. BRUNO MATTEO LASCARIS 1954 ASD BARBERIS ANDREA G.S.D. VOLPIANO PIANESE MADIQ ABDELAZIZ A.S.D. BIELLESE 1902 RUSSO DENNIS U.S.D. ALPIGNANO VESPIER GIOELE FOSSANO CALCIO SSD A R.L. DE STALIS FEDERICO U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO CAUTIERO RICCARDO BAVENO STRESA SSD A RL FERRARIS DAVIDE S.S.D. SISPORT S.P.A. SOCCO FEDERICO A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 RIZZA ALESSANDRO LASCARIS 1954 ASD RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO CUSSOTTO RICCARDO A.S.D. ASTI

UNDER 15

Cognome Nome Società CORDERO SAMUELE LASCARIS 1954 ASD CARAMASSI JACOPO S.S.D. SISPORT S.P.A. MUSSO ANDREA GIUSEPPE DERTHONA FBC 1908 A.S.D. DIMASI MICHAEL LASCARIS 1954 ASD ABEBANERIA MESHACH EHIZE A.S.D. CHISOLA CALCIO TONIN CLAUDIO U.S.D.ALPIGNANO ARGENTA FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO ZANINI ALESSIO BAVENO STRESA SSD A RL CAMMARATA ALVINO LORENZO LASCARIS 1954 ASD RUA ALESSANDRO A.S.D. PRO EUREKA BERGAMINI EMANUELE U.S.D. ALPIGNANO BENEVENTO GIOELE U.S.D. ALPIGNANO CAMORIANO TITO VINCENZO G.S.D. VOLPIANO PIANESE BENNATI LUCA A.S.D. CHISOLA CALCIO COCCIOLO GABRIELE G.S.D. VOLPIANO PIANESE GIOLITTI FRANCESCO A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA SCELFO ALESSIO S.S.D. SISPORT S.P.A. BARBERIS PAOLO G.S.D. VOLPIANO PIANESE KOSHENA MUSA SAMUEL A.S.D. CHERASCHESE 1904 DIERNA ANGELO 1924 SUNO F.C.D.

UNDER 23 FEMMINILE