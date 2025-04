Non riesce per pochissimo alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo l’impresa in casa della Tinet Prata di Pordenone nella prima gara della semifinale playoff. I friulani vanno sotto di due set, arrivano ad un passo dal baratro nel terzo ma vanno a conquistarlo; da quel momento è un monologo pordenonese, che ha il suo apice nel tie-break vinto per 15-10.

I cuneesi possono avere qualche recriminazione per l’andamento del terzo set, e passano in svantaggio nella serie. Nulla è ovviamente perduto, con l’equilibrio visto nella prima gara che indica in maniera chiara come i due sestetti siano in questo momento molto vicini. A Cuneo è forse mancato un po’ l’opposto Pinali, molto ben controllato dal muro di Prata. Non bastano quattro atleti in doppia cifra di fronte ai 20 punti di Terpin e ai 22 di Gamba.

Tinet Prata di Pordenone – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 25-17, 15-10)

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 1, Terpin 20, Scopelliti 7, Gamba 22, Ernastowicz 9, Katalan 12, Aiello (L), Benedicenti (L), Guerriero 0, Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Covre, Meneghel. All. Di Pietro.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Allik 14, Codarin 12, Pinali 14, Sette 13, Volpato 6, Oberto (L), Cavaccini (L), Agapitos 2, Mastrangelo 0, Brignach 1, De Souza 0, Compagnoni 0. N.E. Malavasi.

All. Battocchio. ARBITRI: Marconi, Cruccolini. NOTE – durata set: 25′, 32′, 36′, 30′, 17′; tot: 140′.

Domenica 13, alle ore 18, andrà in scena la rivincita. Il Palasport di San Rocco Castagnaretta, che si preannuncia infuocato, sarà teatro di Gara-2, da dentro o fuori per i ragazzi di coach Battocchio. Se questi riusciranno, invece, a portare la serie in parità, si guadagneranno il diritto di giocare Gara-3. Questa è in programma per mercoledì 16 di nuovo in Friuli.

Nell’altra semifinale playoff è sempre il quinto set a decidere la vincitrice. Gruppo Consoli Sferc Brescia e Emma Villas Siena si danno battaglia per tutta la lunga gara, dimostrando entrambe di essere al top, ma sono i lombardi a chiudere a loro favore. Domenica in Toscana ci sarà gara-2, con i senesi obbligati a vincere per rimanere in vita.

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, GARA-1 SEMIFINALI (6/4)

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena 3-2 (23-25, 25-17, 25-18, 20-25, 15-12)

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, GARA-2 SEMIFINALI (13/4)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Prata di Pordenone

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia