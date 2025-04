Arriva una nuova, ennesima, triste sconfitta per la Bam Mondovì nella Pool Salvezza della Serie A2 femminile di pallavolo. La compagine monregalese, già retrocessa da diverse settimane, alza bandiera bianca anche a cospetto della Resinglass Olbia, in una sfida giocata con poco mordente. Tanto basta alla compagine sarda per imporsi 3-0, anche ricorrendo a un deciso turnover nella seconda parte di gara.

In casa “Puma” si salva solamente la schiacciatrice Bosso, pesante sia in attacco che al servizio ed autrice di 14 punti. Nessuna delle compagne supera i sette punti, obiettivo raggiunto dalla centrale Deambrogio: per la giovane centrale un buon contributo in uscita dalla panchina. Per le padrone di casa la top scorer (ed MVP della gara) è l’opposto finlandese Korhonen.

RESINGLASS OLBIA – BAM MONDOVI’ 3-0 (25-17 25-15 25-22)

RESINGLASS OLBIA: Partenio 5, Barbazeni 5, Korhonen 18, Fontemaggi 8, Ngolongolo 9, Pasquino, Blasi (L), Trampus 3, Civetta 2, Piredda 2, Negri 2, Kogler 1. All. Guadalupi.

BAM MONDOVI’: Langegger 1, Tresoldi 1, Schmit 2, Bosso 14, Catania 2, Viscioni 4, Giubilato (L), Deambrogio 7, Lancini 4, Marengo 3, Manig, Fini (L). All. Basso.

ARBITRI: D’Argenio, Faia. NOTE – Spettatori: 250, Durata set: 25′, 24′, 30′; Tot: 79′. MVP: Korhonen.

La Bam Mondovì chiuderà la sua travagliata stagione domenica in casa della Tecnoteam Albese Volley Como e sarà suo malgrado giudice della corsa salvezza. Le comasche, infatti, hanno subito un’ulteriore sconfitta per mano della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e sono scese in sesta posizione, con un solo punto di vantaggio sulla Volleyball Casalmaggiore.

In questa serratissima lotta ci sono cinque squadre in due punti, ed una sola scenderà in B1. Csi Clai Imola, Orocash Picco Lecco e Fgl-Zuma Castelfranco Pisa sanno di essere artefici del loro destino: una vittoria con qualsiasi punteggio nei rispettivi incontri garantirà loro la salvezza. Albese ottiene lo stesso risultato vincendo da tre, mentre Casalmaggiore deve fare più punti possibile e aspettare i risultati degli altri campi.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 9 (6/4)

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley 1-3 (16-25, 25-19, 10-25, 23-25)

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (26-24, 28-30, 19-25, 25-17, 13-15)

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore 0-3 (21-25, 19-25, 21-25)

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco 1-3 (17-25, 18-25, 25-21, 12-25)

Resinglass Olbia – Bam Mondovì 3-0 (25-17, 25-15, 25-22)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA