Sul circuito romagnolo Misano Circuit “Marco Simoncelli” si è corsa la prima prova valida per il Women’s European Championship (Campionato Europeo di Velocità in pista femminile), alla quale è stata abbinata anche quella valida per il campionato italiano. Tra le protagoniste dell’Europeo vi era pure la pilota di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo, che si è presentata in pista, dopo aver paventato addirittura il ritiro, difendendo i colori del MotorMI Racing Team, in sella ad una Yamaha R3.

Un problema tecnico ha frenato Arianna Barale nelle prove libere del venerdì, ma si è rifatta nelle qualifiche del sabato, che l’hanno vista classificarsi in seconda posizione, dalla quale è scattata qualche ora dopo per disputare la prima delle due manche in programma.

La spagnola Rosita Jimenez Vargas (Yamaha – Team Trasimeno), autrice della pole, non ha avuto problemi ad involarsi e ad andare a tagliare il traguardo indisturbata, seguita da Ari#41 (Yamaha – MotorMI Racing Team) che ha mantenuto la seconda piazza, guardandosi dalla polacca Patrycia Sowa (Kawasaki – Sowa Racing Team).

Gara due, disputata alla domenica, ha fatto registrare poco dopo il via la scivolata della vincitrice di gara uno, fatto che ha permesso ad Arianna Barale ed a Patrycja Sowa di contendersi la vittoria, andata alla pilota del M.C. Bisalta Drivers Cuneo, che si è imposta sulla polacca, non senza brividi, per una manciata di millesimi.

La seconda posizione conseguita in gara uno, sommata alla vittoria di gara due, portano l’atleta di Borgo San Dalmazzo sul primo gradino del podio, risultato che vale anche il primo posto in campionato, seguita da Patycjia Sowa e da Rosita Jimenez Vargas, dalle quali dovrà difendersi nella prossima gara dell’europeo, che avrà luogo sulla pista perugina di Magione dal 2 al 4 maggio.

“Sono veramente felice – ha riferito Arianna Barale -, se penso che fino a poco più di un mese fa avevo perso le speranze di potermi schierare in gara nel 2025! Purtroppo i costi sono diventati folli, comunque la mia tenacia mi ha e ci ha premiato, regalandomi la prima vittoria e la leadership in campionato.

Sono contenta sia per i risultati, sia per come sono arrivati: dopo i problemi del venerdì, non ero nemmeno certa di poter partecipare alla Q2. Inoltre c’è mancato poco che perdessi gara due, in quanto ho iniziato a festeggiare troppo presto, facendomi quasi raggiungere dalla Sowa! Ringrazio la mia famiglia, il mio team, i tanti tifosi che mi hanno sostenuto a Misano e da casa ed i miei sponsor”.

Per adesso la diciottenne Ari#41, studentessa del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo sportivo di Limone Piemonte, si gode la prima vittoria ed il primato in classifica, che cercherà sicuramente di mantenere nei prossimi appuntamenti.