Un sogno che diventa realtà. Il pilota piemontese Mauro Porzia esordirà durante il prossimo fine settimana sulle strade del Campionato Italiano Assoluto Rally, in particolar modo nella categoria riservata alle due ruote motrici. Una grande soddisfazione per il pilota portacolori della scuderia ALMA Racing, il quale dopo un anno di apprendistato nelle gare della prima zona, affrontato alla guida di una Fiat Seicento Kit Car, si appresta a vivere una stagione nella massima serie tricolore.

Il programma targato venti-venticinque, dopo alcune apparizioni spot di inizio stagione, vedrà il pilota torinese al via del Rally Regione Piemonte. Ad attenderlo, ancora per questa gara, la Opel Corsa Rally4 gestita dalla ScaccoMatto Racing, in attesa di quello che sarà il tanto atteso Trofeo Lancia, che partirà il maggio prossimo dal Rally Targa Florio.

Una stagione promettente, che Mauro Porzia affronterà accompagnato alle note da Arianna Genaro, navigatrice imperiese di grande esperienza. Grande l’attesa, come ci commenta lui stesso: “Sognavo questo momento da molto tempo. La passione smisurata verso le corse, mi accompagna da tanti anni, ma solo nel 2024 ho avuto la possibilità di esordire.

Ho iniziato con una piccola Fiat Seicento, ed in gare perlopiù di zona, per comprendere al meglio i meccanismi di questo mondo. Poi, all’alba di questo 2025, nonostante l’idea iniziale di prendere parte nuovamente alla CRZ, abbiamo avuto la possibilità di provare a fare un passo in più e di vivere una stagione ad un livello superiore. Abbiamo tralasciato il primo appuntamento sulle strade del Ciocco, partiamo da Alba con la Opel Corsa e poi continueremo dal Targa Florio sulla nuova Lancia Ypsilon”.

Obiettivi e sogni che si rincorrono per il driver piemontese, che ha le idee chiare su quello che sarà il suo percorso: “L’obiettivo principale sarà quello di migliorarsi chilometro dopo chilometro e fare più esperienza possibile. I risultati poi li vedremo. Sia per me che per Arianna, sarà sicuramente molto stimolante”.