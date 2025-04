Arriva la prima sconfitta casalinga dell’Elledì FC nel 23° turno del campionato di Serie A2 Élite con il Saviatesta Mantova, primo della classe.

Elledì FC – Saviatesta Mantova 2-5

Reti: Sandri e Vincenti (Elledì); Wilde (2), Goncalves (2) e Grosso (Mantova)

LA PARTITA

L’Elledì FC, ancora priva degli infortunati Belsito e Novo, ospita a Caramagna Piemonte i virgiliani, arrivati all’appuntamento senza gli squalificati Mascherona e Romano e l’infortunato Portuga.

Pronti, via e la formazione di Milella si porta in vantaggio con Wilde (0-1). I piemontesi reagiscono e con Vincenti e Cerbone vanno a più riprese vicine al colpo del pareggio, ma sono ancora gli ospiti a festeggiare con Grosso, utilizzato da portiere di movimento (0-2). Casassa sbarra la strada al tiro di rigore di Cerbone, ma il team di Ganci accorcia le distanze con Sandri, servito splendidamente da Vincenti (1-2). Si chiude così la prima frazione.

Nel secondo tempo il Mantova scappa con la doppietta di Goncalves intervallata dal secondo centro di giornata di Wilde. I locali provano a riaprire tutto con il power play, ma dopo il gol di Vincenti non c’è più tempo.

Il Saviatesta Mantova conquista così 3 punti che gli permettono di rimanere in vetta, non muove la classifica l’Elledì FC, che tornerà in campo sabato 26 aprile, in trasferta, con i Saints Milano.