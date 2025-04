È un fine settimana da sogno per la Libellula Banca CRS nella Serie B1 femminile di pallavolo. Se dopo la scorsa settimana, con la sconfitta di Volano, il terzo posto e i playoff sembravano svaniti, setti giorni dopo tutto è riaperto. Le braidesi fanno certamente il loro, e molto bene, in casa contro Trentino Energie Arg., ma vedono fermarsi intorno a loro la seconda, la terza e la quarta in classifica. Di conseguenza la seconda e la terza piazza in classifica, che danno l’accesso ai playoff, sono di nuovo a tre punti con quattro gare da giocare.

Sono però tante le pretendenti alle spalle dell’imprendibile capolista GSO Villa Cortese: sei squadre in cinque punti fanno immaginare un ultimo mese di gare al cardiopalma. Nella sfida casalinga, la Libellula Banca CRS non si comporta (scherzosamente parlando) da perfetta padrona di casa, ma anzi rende il soggiorno decisamente indigesto alle ospiti. Nei tre parziali si assiste ad un dominio delle “Libellule”, con le trentine sempre tenute a debita distanza (25-14, 25-17, 25-18).

Passando invece alla Serie B2, continua a performare ottimamente L’Alba Volley: di fronte ad una squadra giovane e fisicata come il Club 76 Fenera Chieri, le ragazze di coach Relato rispondono con esperienza e maturità, dimostrando di saper mettere il freno ad una compagine fisiologicamente molto migliorata dal girone di andata. Dopo il primo set conquistato dalle torinesi arriva infatti un ottimo recupero culminato nel successo finale per 3-1.

In classifica Alba si conferma sesta a pari punti, a pari merito con la Bonprix Teamvolley, vincente a sua volta nell’ultimo turno con MTV Guffanti Group. E proprio con le biellesi di Bonprix sarà il prossimo incontro delle albesi: una trasferta lunga e complicata che può dire molto sulle ambizioni di quinto posto finale delle langarole. In vetta al Girone A la Pallavolo Florens attende soltanto il conforto della matematica per festeggiare la meritata promozione in B1.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Libellula Banca CRS – Trentino Energie Arg. 3-0

Sim Immobiliare Novara – Savis Vol-Ley Academy 3-0

Capo D’Orso Palau – Volley Parella Torino 3-0

Mts Tecnicaer Santena – Club Italia 0-3

Pall. Don Colleoni – Clericiauto Cabiate 3-0

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Rothoblaas Volano 3-1

GSO Villa Cortese – Volley Academy V&V 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 56 Savis Vol-Ley Academy 43 Rothoblaas Volano 43 Mts Tecnicaer Santena 41 Libellula Banca CRS 40 Capo D’Orso Palau 40 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 38 Sim Immobiliare Novara 34 Club Italia 32 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 25 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Savis Vol-Ley Academy – Trentino Energie Arg.

Clericiauto Cabiate – Sim Immobiliare Novara

Rothoblaas Volano – Capo D’Orso Palau

Club Italia – Libellula Banca CRS

Pall. Don Colleoni – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – Mts Tecnicaer Santena

Volley Parella Torino – GSO Villa Cortese

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Ascot Moncalieri Toplay – Acrobatica Group Alessandria 3-1

Lilliput Pallavolo – Viscontini Tea Consulting 3-0

G.S. Cagliero – Igor Volley Trecate 1-3

CUS Torino – Pallavolo Florens 2-3

Bonprix Teamvolley – MTV Guffanti Group 3-1

L’Alba Volley – Club 76 Fenera Chieri 3-1

Universo In Volley Pavia – CUS Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 63 CUS Torino 54 Ascot Moncalieri Toplay 54 Acrobatica Group Alessandria 45 Universo In Volley Pavia 37 Bonprix Teamvolley 36 L’Alba Volley 36 Lilliput Pallavolo 32 Viscontini Tea Consulting 26 Club 76 Fenera Chieri 24 MTV Guffanti Group 17 Igor Volley Trecate 14 CUS Pavia 13 G.S. Cagliero 11

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Viscontini Tea Consulting – Acrobatica Group Alessandria

MTV Guffanti Group – Lilliput Pallavolo

Club 76 Fenera Chieri – G.S. Cagliero

Pallavolo Florens – Ascot Moncalieri Toplay

Bonprix Teamvolley – L’Alba Volley

CUS Pavia – CUS Torino

Igor Volley Trecate – Universo In Volley Pavia