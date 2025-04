Una manifestazione fortemente voluta dall’assessorato alle Attività produttive del Comune di Cuneo per dare un segnale di vicinanza ed un’occasione di visibilità al settore zootecnico del territorio. La 73esima edizione della “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”, svoltasi nella mattinata di lunedì 7 aprile presso l’area espositiva del M.I.A.C., è stato un momento di confronto importante per il comparto, in particolare per gli allevatori di “Piemontese”, razza autoctona di grande pregio che negli ultimi anni ha visto una contrazione del mercato a causa di diversi fattori, come l’aumento dei costi delle materie prime e le basse remunerazioni alla stalla.

“La Mostra di Quaresima è una tradizione consolidata – spiega il vicesindaco con delega alle Attività Produttive, Luca Serale -, portarla avanti significa manifestare concretamente la vicinanza del Comune di Cuneo agli allevatori che, nonostante la passione per il loro lavoro, ogni giorno devono far fronte a mille difficoltà, tra rincari, inflazione e speculazioni varie”.

La ferma volontà dell’amministrazione è quella di portare avanti l’organizzazione della mostra anche in futuro: “Non dimentichiamo – continua Serale – che la ‘Piemontese’ rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Oltre a venire allevata in modo sostenibile, è un prodotto di altissima qualità alimentare nel quale crediamo molto. Giornate come quella di ieri rappresentano un veicolo fondamentale per far conoscere a più persone possibili la qualità di questa razza bovina. Per arrivare a un’inversione di tendenza dell’andamento del mercato è fondamentale effettuare un coinvolgente e paziente lavoro di promozione, che proseguirà nei prossimi anni”.

La Mostra di Cuneo ha visto la partecipazione di molti allevatori e l’esposizione di cinquanta capi di bovini. Gli animali in concorso sono stati esaminati e valutati da giurie tecniche qualificate e i migliori capi delle diverse categorie sono stati insigniti di un rimborso in denaro, oltre alla tradizionale e ambita “gualdrappa”.

Come consuetudine, l’evento ha attratto partecipanti dalle campagne circostanti a Cuneo, ma anche dal Torinese e dall’Astigiano. Di seguito i vincitori: Mauro Giraudo di Borgo San Dalmazzo (tori razza Piemontese), società Madonna Degli Orti di Scarafia, Villafranca Piemonte (Vitelloni maschi e manze di razza Piemontese), Carlo Isaia di Cuneo (Vitelloni femmine di razza Piemontese), società agricola Crosetto di Barge (Vacche grasse di razza Piemontese), società agricola Delsoglio F.lli S.S. di Fossano (vitelloni castrati di razza Piemontese), società La Casassese di Riva presso Chieri (manzi castrati di razza Piemontese), Matteo Viale di Boves (Sanati maschi di razza Piemontese), Roberto Viale di Cuneo (Sanati femmine di razza Piemontese), Mario Borra di Cuneo (Vitelloni maschi di altre razze/incroci), Ivo Beraudo di Bernezzo (Vitelloni femmine di altre razze/incroci).

Il premio speciale per il “maschio più pesante” (1.400 kg) è andato al toro “Cabubi” presentato da Carlo Pelassa di Villanova D’Asti, la “femmina più pesante” è risultata la vacca piemontese “Arvada” della società agricola Delsoglio F.lli S.S. di Fossano, mentre il toro di razza Piemontese “Bigbeng” (allevatore Giovanni Dalmasso di Crissolo) si è aggiudicato il riconoscimento di “migliore in fiera”.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Cuneo con la collaborazione di ANABORAPI e delle principali associazioni e consorzi di tutela legati al comparto zootecnico.

L’elenco completo dei premi assegnati agli allevatori e le foto della premiazione dei migliori capi esposti alla mostra saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Cuneo a cura dell’Ufficio Agricoltura.