Sul retro dell’area dell’ex caseificio Oreglia sorgerà presto una nuova area camper. Il Comune di Rifreddo, infatti, ha partecipato al Bando Aree di Sosta della Regione Piemonte ed ha ottenuto un contributo di 60.000, che permetterà all’amministrazione di realizzare questo nuovo importante servizio sul proprio territorio.

L’ufficialità è arrivata in questi giorni, quando è stato pubblicato l’elenco delle domande idonee: Rifreddo è stato selezionato come 25°, tra le oltre 170 domande presentate, di cui finanziate solo 35 (appena 4 in provincia di Cuneo).

Totalmente finanziato, dunque, il progetto del Comune di Rifreddo vedrà la realizzazione di sei piazzole dotate dei servizi di acqua e energia elettrica, con l’ottica di incrementare il turismo itinerante nel paese e nell’intera Valle Po.

«Siamo molto contenti – commenta il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino – di aver ottenuto questi 60.000 euro. Un progetto redatto con il territorio e in sinergia con le associazioni di camperisti locali: un dato apprezzato dalla Regione Piemonte, che ha saputo capire il valore aggiunto che un servizio di questo tipo può dare al territorio»