Nell’ambito dell’iniziativa Disegniamo l’Arte 2025, promossa da Abbonamento Musei, il Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo propone un laboratorio originale e creativo, dal titolo “Il deposito svelato”.

Nella mattinata di sabato 12 aprile, dalle 10.30 alle 12, i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni saranno accompagnati nel deposito delle collezioni culturali cuneesi, dove sono allestite tutte le raccolte che, per ragioni di spazio e di contesto, non possono essere esposte nel percorso museale (dipinti, reperti archeologici, monete, gioielli, attrezzi e strumenti dei mestieri di un tempo). Si tratta di una sorta di “secondo museo”: un luogo certamente insolito e suggestivo.

Seguiti da due operatrici, ai giovani artisti verrà chiesto di disegnare dal vero e di colorare uno dei tanti curiosi oggetti che troveranno in deposito. Lo spazio verrà allestito “a misura di bambino”, con comodi cuscini per sedersi e piccoli cavalletti da pittore.

Durante l’attività, le operatrici illustreranno il significato di deposito museale svelando i piccoli e affascinanti misteri che contraddistinguono un ambiente solitamente aperto ai soli addetti ai lavori. La prenotazione all’attività è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili e scrivendo alla mail: [email protected]; il costo dell’iniziativa è pari a 3 euro a partecipante.

Per scoprire il programma completo di Disegniamo l’Arte 2025: Disegniamo l’arte – Abbonamento Musei .

Disegniamo l’arte è l’appuntamento primaverile organizzato da Abbonamento Musei per avvicinare bambine e bambini ai musei attraverso il disegno. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di opere d’arte, collezioni e ambienti museali, lasciandosi guidare dalla loro creatività e immaginazione attraverso il disegno dal vivo.

Oltre 190 musei in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta aderiscono all’iniziativa, offrendo esperienze uniche per scoprire il patrimonio culturale in modo coinvolgente e interattivo. L’edizione del 2025 è dedicata al tema Segreti svelati, invitando i bambini a scoprire misteri e curiosità nascosti nei musei. Attraverso il disegno, potranno esplorare dettagli insoliti delle opere d’arte, enigmi celati nei dipinti, storie dimenticate e simboli misteriosi, immergendosi in un viaggio affascinante tra arte e segreti.

Grazie alla partnership con CARIOCA, tutti i partecipanti riceveranno il materiale necessario per dare vita alle loro visioni artistiche. Inoltre, avranno diritto a un buono sconto del 20% su tutto il catalogo CARIOCA.COM, per continuare a esplorare il mondo dell’arte anche dopo l’evento.