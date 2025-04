Hockey su prato, A Elite/F: “zero a zero” della Lorenzoni con la Lazio

Si sperava (ieri a Bra) di acciuffare un risultato pieno di fronte ai propri tifosi, ma le ragazze della Lazio, squadra neopromossa, sono state capaci di portare a casa per loro un positivo 0-0 fermando la squadra del presidente Calonico, presente a bordo campo, che al momento risultava essere in cima alla classifica del Campionato Elite.

Le neroturchesi obiettivamente, però, sono partite in modo non brillante concedendo alle romane ben messe in campo da Luca Angius di affondare con palle profonde poco filtrate dal centrocampo braidese. Occasioni da entrambe le formazioni, nel proseguo, tenendo conto della parità anche dei corner corti ottenuti, cui si sono opposte per le atlete di casa una super Alina Fadeeva e per le ospiti la portiera olandese Luk Kiki.

Nel terzo tempo, spronate da coach Koshelenko, si è vista una Lorenzoni un po’ più aggressiva, più capace di muovere il gioco e di penetrare da entrambe le fasce: pungeva anche Pilar De Biase spostata in avanti e coadiuvata dalla giovanissima attaccante Simona Lanzano al suo esordio assoluto in prima squadra.

Si chiudeva alla fine con il pareggio a porte inviolate che riporta la Lorenzoni alle spalle delle rivali Cus Torino e Amsicora, oggi entrambe vincenti, la prima sul Milano HP e la seconda nel derby cagliaritano con il Ferrini Non si può rimproverare al gruppo di non averci provato cercando di superare le défaillance fisiche dell’ultimo periodo e soprattutto le difficoltà d’attacco.

cs