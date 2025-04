Torna il Pavese Festival a Santo Stefano Belbo

Il programma off del Pavese Festival 2025 aprirà lunedì 19 maggio con Georgi Gospodinov, il più importante scrittore bulgaro contemporaneo vincitore dell’International Booker Prize (2023) e del Premio Strega Europeo (2021), in Italia per presentare il suo nuovo romanzo Il giardiniere e la morte (Voland). Le prenotazioni per questo incontro apriranno lunedì 5 maggio. Tra i grandi ospiti del festival, invece, possiamo anticipare la presenza di Roberto Mercadini con il suo Moby Dick e di Neri Marcorè e Luca Barbarossa con Mari proibiti e coste barbariche, spettacolo ideato appositamente per il tema di questa edizione. In attesa del programma completo puoi già acquistare i biglietti per i loro due spettacoli su TicketOne o al bookshop della Fondazione: scopri di più cliccando sulle card qui sotto. Tutti gli altri eventi – a eccezione dello spettacolo del venerdì sera che annunceremo a breve – saranno a ingresso gratuito su prenotazione (le prenotazioni apriranno martedì 10 giugno). Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti in anteprima!