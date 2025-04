Seconda Categoria G: Val Maira, altro match ball fallito! Con l’Olimpic è 1-1

Secondo match ball fallito. Il Val Maira rimanda ancora la possibile (e comunque sempre più vicina) festa promozione: dopo il 3-3 rocambolesco con il Carrù Magliano Alpi, i biancoblu vengono fermati sul pari anche da un battagliero Olimpic Saluzzo al termine di una gara costellata di episodi.

La compagine del duo Destefanis-Mattio esce dal “Domenico Savio” con un punto che non basta a scrivere la parola “Prima” sul suo campionato: la contemporanea vittoria, conquistata nei minuti finali, del Garessio a Carrù, sposta ancora il verdetto in avanti: ai droneresi basterà, comunque, un altro punticino nelle ultime due partite del Girone G di Seconda Categoria per poter, finalmente, festeggiare. Terzo match point, domenica 13 aprile, in quel di Roccabruna, contro il fanalino di coda Lagnasco.

LA CRONACA – Partita che si dimostra spigolosa e complicata sin dai primi minuti, su un campo stretto ed angusto, con un caldo ampiamente primaverile e contro un’avversaria che, anche per la difficile situazione di classifica, ha lottato su ogni pallone. Il primo squillo arriva comunque al 10′: Dalmasso scappa a sinistra ed entra in area, tirando alto sull’uscita del portiere.

Al 24′ lo stesso Dalmasso ci prova da fuori, traiettoria centrale ma velenosa, Pieretto in qualche modo alza in corner. Una manciata di secondi dopo, succede di tutto in area gialloblu: palla messa in mezzo da destra e testa di Campana che centra in pieno la traversa; sul proseguimento dell’azione, Dalmasso viene atterrato in area guadagnandosi calcio di rigore. Dal dischetto, trasforma Chiapello che sblocca il punteggio: 0-1.

L’Olimpic, comunque, è vivo: al 30′ Rosso, lanciato in contropiede, punta e supera l’uomo, ma batte male verso la porta, mandando fuori. Al 33′ secondo legno per gli ospiti: la spizzata di Rovera manda verso l’area Bonelli, bravo a lasciar rimbalzare la sfera e ad esplodere il collo destro: palo a portiere battuto. Al 35′ punizione di Chiapello da destra e volée vincente di Campana in area: gol annullato per fuorigioco.

Passano pochi secondi e Pieretto rinvia sui piedi di Rovera, ma si riscatta subito neutralizzandone la conclusione. In pieno recupero, enorme brivido per il Val Maira: svarione difensivo biancoblu, Rosso ne approfitta infilandosi centralmente; Fornaro si oppone alla grande sul tiro da ottima posizione del numero 10 saluzzese.

La ripresa inizia male per la capolista: pronti-via e Fornaro deve salvare due volte di fila i suoi, prima respingendo la rasoiata dai 16 metri di Sabena, distendendosi sulla destra, poi sventando miracolosamente d’istinto il tap-in di testa di Mulassano.

Il Val Maira si rivede al 55′ quando Chiapello, con un bell’inserimento, rientra sul sinistro e calcia, trovando solo l’esterno della rete; al 59′ Ahanotu scodella, Campana in rovesciata segna, ma è ancora fuorigioco.

Al 65′ la gara cambia radicalmente volto: Fornaro, finora protagonista in positivo, blocca in presa alta ed avanza per il rinvio, dando un calcetto gratuito a Reda che cade a terra. L’arbitro se ne accorge, estrae il rosso ed assegna il rigore: dentro il secondo portiere Lerda (per Dalmasso) che, però, nulla può sul penalty realizzato con freddezza da Rosso, 1-1.

L’ultima mezz’ora, recupero compreso, è battaglia. Il Val Maira, in inferiorità numerica, vorrebbe segnare il gol che significherebbe promozione, ma di fatto le migliori chance per il clamoroso 2-1 sono tutte di marca Olimpic: al minuto 82 Lerda, classe 2006, è straordinario nel dire di “no” a Rosso; all’89’ Bonetto penetra da destra ma spara alto. Al 91′ Basko stende lo stesso Bonetto involatosi verso l’area: il direttore di gara estrae il secondo rosso di giornata. La capolista chiude in 9 contro 11, ma finisce 1-1.

Un pareggio che, forse, scontenta tutti ma che allo stesso tempo tiene tutto aperto: sia in testa, sia, per i saluzzesi di Caserio, in coda nella corsa playout.