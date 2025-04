SECONDA CATEGORIA F LIVE: L’Elledì è promosso in Prima Categoria. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

In quel di Caramagna Piemonte, l’Elledì è chiamato a scrivere la storia: conquistare la vittoria del campionato. Per gli uomini di Prochietto basterebbe anche un pareggio indipendentemente dal risultato del Lenci Poirino. Ma sicuramente i ragazzi dell’Elledì vorranno chiudere i conti con una bella vittoria e festeggiare la promozione. Di fronte a loro una formazione in terza posizione, cercherà di non rendere la vita facile alla capolista. Per sapere come andrà a finire, diretta testuale e interviste finali potete consultare il sito IDEAWEBTV. DIRETTA TESTUALE DI ELLEDÌ-VINOVO SPORTS EVENTS, DALLE ORE 15:00 SOLO SU IDEAWEBTV.

FORMAZIONI

Elledì: Tonello, Mazzei, Devoto, Cerullo (37′ st Giordano), Benedetto (32′ st Bruzzese), Caraccio, Mennito, Tamburro, De Maistre (24′ st Zacchino), Velardita (45′ st Pelissero), Pinna (32′ st Forlani).

A disposizione: Burzio, Eandi, Bosco, Riitano.

Allenatore: Andrea Prochietto.

Vinovo Sports: Marcolin, Bertin, Ciro, Sorrenti D., Multari, Sorrenti C. (1′ st La Prova), Gecchele, Mutta, Licciardino (39′ st Arneodo), Geraci (45′ st Tosini), Fantino (35′ st Parrinello).

A disposizione: Crispo, Perra, Guidotti.

Allenatore: Federico Mirarchi.

Arbitro: Federico Rando di Collegno.

Ammoniti: 22′ pt Sorrenti D. (V), 16′ st Cerullo (E), 22′ st Benedetto (E), 43′ st Sorrenti D. (V), 50′ st Menniti (E).

Espulsi: 43′ st Sorrenti D. (V).

Marcatori: 22′ st Mutta (V).

PRIMO TEMPO

(ore 15:02) Inizia il match a Caramagna

I caramagnesi in completo nerogiallo e i torinesi in completo bianco con dettagli neri;

5′: ritmi bassi al momento, senza grandi colpi;

7′: conclusione molto timida di Mutta che conclude sul fondo;

15′: ancora 0-0 a Caramagna;

22′: conclusione di testa di Mennito dopo un calcio d’angolo, finisce sul fondo vicino al palo. Ammonito Sorrenti D. per il Vinovo;

31′: calcio di punizione per l’Elledì, sul pallone prova in spaccata ad arrivarci Tambrurro, ma la sfera finisce sul fondo;

40′: mancano 5′ alla fine del primo tempo, ritmi abbastanza bassi, anche se i caramagnesi hanno avuto più occasioni per trovare il vantaggio;

47′: finisce il primo tempo, parziale di 0-0;

SECONDO TEMPO

(ore 16:03) Inizia la seconda frazione

per il Vinovo esce Sorrenti C. ed entra La Prova;

5′: l’Elledì continua il suo pressing verso la porta avversario, anche se con questo risultato diventerebbe comunque campione;

6′: Licciardino prova la girata in area dopo l’assist di La Prova ma svirgola il tiro e Tonello controlla senza problemi;

8′: ottima dribbling di Geraci al limite dell’area, ma non si può dire lo stesso della conclusione che finisce altissima sopra alla traversa;

9′: ottima azione anche per l’Elledì, riceve in profondità Velardita che rientra verso il centro del campo, prova la conclusione che prende una traiettoria strana che obbliga Marcolin a bloccare in due tempi;

13′: il Vinovo si fa vedere, Fantino vede l’inserimento in area di Sorrenti D. ma in fase di conclusione da pochi passi sbaglia clamorosamente;

22′: calcio di rigore per il Vinovo, Mutta realizza dagli 11 metri spiazzando Tonello;

29′: grandissima occasione per i padroni di casa, Velardita apparecchia in area per Caraccio che controlla e si gira in un fazzoletto calciando con il sinistro, Marcolin si supera e allontana;

37′: Erroraccia di Caraccio, Velardita serve Caraccio solo davanti alla porta, ma spara clamorosamente alto;

40′: mancano 5′, 5′ di speranze per l’Elledì, due le opzioni: cercare il gol del pareggio o sperare di un risultato favorevole a Poirino;

45′: 6′ di recupero;

FINISCE QUI!!! IL VINOVO SPORT VINCE 0-1 A CARAMAGNA!!