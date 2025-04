Movì music festival e Wake Up music events annunciano Naska in concerto sabato 28 giugno

Dopo Rose Villain una delle cantautrici più amate e ascoltate d’Italia, reduce dal successo sanremese con la hit “Fuorilegge” e il fortunato format “Voglio tornare negli anni 90”, Movì e Wake up Music events annunciano un altro grande ospite dell’estate monregalese: Naska.

Sabato 28 giugno la scenografica Piazza d’Armi diventerà la “Wake up Arena”, con un nuovo layout 2025, che la renderà ancora più spaziosa e tecnologica per ospitare il concerto del re della scena punk degli anni Duemila.

Ironia e provocazione, romanticismo e riflessione, melodie pop e pura energia rock, si fondono nella musica di Diego Naska che con l’Ep “The Freak Show” ha alzato ancora una volta l’asticella dimostrando di saper parlare di amore come di alienazione, di eccessi come di ricerca di se stessi, di libertà e d’amore.

Reduce dal tutto esaurito del Forum di Assago Naska, ultimato l’ “Unplugged Tour”, un nuovo show che lo ha visto esibirsi nei teatri più importanti d’Italia, torna ai grandi festival estivi per divertire e far cantare il pubblico che lo segue fin dal primo disco, ma anche per i tanti che si sono avvicinati al re della musica rock e punk italiana.

Il fondatore dell’associazione Wake Up Graziano Gabbio, che insieme al Comune di Mondovì organizza il Movì Music Festival, commenta: «Con questo terzo annuncio si arricchisce ulteriormente il calendario dell’estate monregalese, dopo Rose Villain che ha scelto Mondovì come unica data estiva nel Nord Ovest per il proprio tour e dopo “Voglio tornare negli anni 90”. Naska rappresenta la stella più fulgida del firmamento del nuovo rock e punk italiano, un artista sui generis che è riuscito a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella scena musicale del nostro paese. Puntiamo a fare di Mondovì il centro piemontese del divertimento e della bella musica».

La prevendita è attiva dalle 15.30 di martedì 1 aprile sul portale ticketsms.it, sito di riferimento per l’acquisto dei biglietti per tutte le date del festival.

Il Movì Music Festival è organizzato dall’associazione Wake Up con la collaborazione del comune di Mondovì e MoVì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.