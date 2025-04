Lions Club di Cherasco: serata di solidarietà e tradizione

Il Lions Club di Cherasco in collaborazione con Lions Club Saluzzo-Savigliano ha organizzato Venerdì 4 Aprile una serata speciale all’insegna della solidarietà e della cultura enologica. L’evento, che ha registrato la presenza di altri Lions Club quali il LC Bra Host, LC Vado Ligure, LC Ventimiglia, LC Racconigi, LC Cuneo, LC Mondovì, LC Carrù, si è svolto con una cena di raccolta fondi per il “Service Multisport Inclusive Games”.

La serata, in collaborazione con la Federazione Italiana Viticoltori Indipendenti (FIVI), è stata aperta dalla Presidente del Lions Club di Cherasco, Elena Cavallero, che ha accolto i partecipanti, tra i quali l’ospite d’onore il Vicario della Questura di Cuneo Dott. Saverio Aricò, con un breve ma affascinante intervento sulla storia del vino e sui suoi maggiori segni di civiltà nel mondo. Elena ha sottolineato come il vino rappresenti una tradizione profondamente radicata nel territorio, non più soltanto una semplice bevanda, ma vera e propria espressione della passione, della cultura e dell’identità di un popolo, testimone di una storia che affonda le sue radici nei secoli.

Successivamente, il delegato della FIVI Langhe e Valli Cuneesi, Lorenzo Olivero, coadiuvato dalla vice-delegata Michela Adriano ha preso la parola per introdurre l’associazione e spiegare le differenze fondamentali tra il viticoltore, il produttore e il commerciante di vino. Un’occasione unica per scoprire le sfumature di un mondo che, pur essendo molto conosciuto, nasconde sempre angoli poco esplorati. La FIVI, infatti, promuove una viticoltura indipendente, sostenibile e di qualità, e questa serata ne è stata una dimostrazione tangibile.

Durante la cena, i membri della FIVI hanno presentato una selezione di vini pregiati, tutti provenien ti dalle colline delle Langhe e del Roero, in abbinamento ai piatti preparati per l’occasione.

La serata ha avuto un importante scopo sociale, illustrata dal Presidente del LIONS Club Vado Ligure, Andrea Nari. Il ricavato, che è andato oltre le attese, è stato destinato al progetto “Multisport Inclusive Games”, una causa che promuove l’inclusione e l’accesso allo sport per tutti, senza barriere, per persone con disabilità. Un gesto concreto che dimostra come l’unione di passione, tradizione e solidarietà possa fare la differenza nella comunità.

In conclusione, la serata è stata un successo sotto ogni punto di vista: non solo per il risultato economico destinato alla causa, ma anche per la bellezza e la qualità dell’incontro che ha unito diversi mondi, quello enologico e quello della solidarietà, in un solo grande abbraccio di convivialità. Un esempio di come le tradizioni locali possano essere utilizzate per fare del bene, portando avanti progetti che migliorano la vita di chi ne ha più bisogno, anche per tramite del vino “quasi un gioiello, duro e aspro come la terra delle langhe ma allo stesso tempo generoso e dolce come i suoi abitanti”.