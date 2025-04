Il Piemonte a Vinitaly 2025

Da oggi domenica 6 a mercoledì 9 aprile 2025 il Piemonte vitivinicolo ritorna da protagonista a Verona alla 57a. edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati.

A pochi giorni dall’introduzione dei dazi Usa, sarà anche la prima occasione per il comparto vitivinicolo piemontese di confrontarsi sul tema e i suoi possibili effetti.

Confermata dopo il successo della scorsa edizione l’Area Piemonte: nel cuore del Padiglione 10 di Veronafiere, dove sono presenti 107 produttori e 14 consorzi di tutela. A gestirla è Piemonte Land of Wine.

Il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni e l’assessore al Turismo Marina Chiarelli possono così dichiarare che «il Piemonte torna da protagonista su un palcoscenico imprescindibile per la promozione internazionale non solo dei suoi grandi vini, ma di tutto il suo agroalimentare d’eccellenza e del suo turismo».

Numerose le novità di quest’edizione. «Vinitaly 2025 rappresenta per il Piemonte un anno di svolta – sottolinea l’assessore Bongioanni – Debutta il nuovo brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, il marchio di qualità che abbiamo presentato a Roma e che da ora accompagnerà le produzioni agroalimentari piemontesi a denominazione d’origine. Lanciamo anche la nuova indicazione geografica più ampia “Piemonte”, che potrà essere aggiunta sulle etichette dei nostri vini doc e docg per identificarli con il territorio dove nascono. E l’Alta Langa docg, proclamato Vino piemontese dell’Anno 2025, inizia di qui il suo viaggio per accogliere gli ospiti dei grandi eventi dei prossimi mesi. Con questi strumenti inauguriamo un nuovo approccio, un radicale cambio di marcia per la promozione del nostro territorio attraverso i suoi prodotti d’eccellenza: ambasciatori del Piemonte in Italia e nel mondo e strumenti per generare più remunerazione ai nostri produttori, nuovo sviluppo e turismo».

Appuntamenti e presentazioni

Il cartellone è davvero ricco di iniziative. Torna dopo il successo dello scorso anno anche il Ristorante Piemonte, curato dallo chef stellato piemontese Massimo Camia con un menu con a base di prodotti dop e igp accompagnati dai vini doc e doc.

Confermato anche lo spazio lounge annesso al ristorante, a cura del Consorzio Asti docg.