É FESTA A CARAMAGNA!! L’Elledì vola in Prima Categoria!

Nonostante la sconfitta per 0-1 con il Vinovo Sport Events, l’Elledì FC si regala la vittoria del campionato di Seconda Categoria (Girone F) con due giornate di anticipo, anche grazie al pareggio casalingo, in contemporanea, del Lenci Poirino. Una cavalcata magica da parte dell’Elledì che corona il sogno di inizio stagione centrando con pieno merito la promozione in Prima.

PRIMO TEMPO

A Caramagna match in inizia con ritmi molto blandi, ritmi di fine stagione causati anche dal caldo inaspettato di questi ultimi giorni. La prima vera e propria conclusione arriva al 22′ con Mennito che colpisce di testa dopo aver ricevuto palla dal calcio d’angolo, sfera che termina però sul fondo. Al 31′ calcio di punizione in favore dei padroni di casa, raccoglie Tamburro che prova in spaccata ma il pallone finisce ancora sul fondo. Si conlude così il primo tempo senza grosse emozioni da nessuna delle due parti. Le occasioni più nitide sono state a favore dei padroni di casa anche se il Vinovo Sports ha tenuto testa alla capolista

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della seconda frazione è ancora l’Elledì che spinge in attacco. Ma le prime due occasioni del secondo tempo sono per gli ospiti. La prima arriva al 6′ con Licciardino che prova l’acrobazia in area dopo l’assist di La Prova (appena entrato) ma il tiro prende una strana traiettoria permettendo a Tonello di controllare la sfera senza problemi. 2′ dopo Geraci, dopo l’ottimo dribbling sul difensore avversario, si lancia verso l’area di rigore e senza pensarci due volte conclude altissimo sopra alla traversa, troppa fretta per il fantasista torinese. Dopo qualche minuto l’Elledì risponde, Velardita riceve sulla fascia, rientra e prova la conclusione con una traiettoria a rientrare quasi riesce a sorprendere Marcolin che è obbligato a bloccare in due tempi. Al 22′ arriva la possibile tragedia per i padroni di casa: l’arbitro fischia un calcio di rigore per gli ospiti, sul dischetto Mutta spiazza Tonello e porta in vantaggio il Vinovo Sports. Sulle tribune dell’impianto di Caramagna Piemonte cala il silenzio, sinonimo della paura perché in quel momento il Lenci Poirino sta vincendo. Nel giro di 10′ l’Elledì ha due occasioni clamorose per portare il risultato sul pareggio: si creano grazie all’asse Velardita-Caraccio, l’esterno giallonero serve Caraccio in area, controlla e si gira in un fazzoletto di terra calciando con il sinistro, Marcolin si supera e devia in calcio d’angolo. La seconda occasione viene creata sempre da questo asse, è sempre l’ala di casa che apparecchia per Caraccio che da solo davanti alla porta calcia altissimo tra lo stupore dei presenti. La partita finisce 0-1, ma la notizia del pareggio e della fine della partita a Poirino arriva qualche minuto dopo. Al momento dell’annuncio parte la festa in campo e sugli spalti per festeggiare questa storica promozione.

TABELLINO E FORMAZIONI

Elledì: Tonello, Mazzei, Devoto, Cerullo (37′ st Giordano), Benedetto (32′ st Bruzzese), Caraccio, Mennito, Tamburro, De Maistre (24′ st Zacchino), Velardita (45′ st Pelissero), Pinna (32′ st Forlani).

A disposizione: Burzio, Eandi, Bosco, Riitano.

Allenatore: Andrea Prochietto.

Vinovo Sports: Marcolin, Bertin, Ciro, Sorrenti D., Multari, Sorrenti C. (1′ st La Prova), Gecchele, Mutta, Licciardino (39′ st Arneodo), Geraci (45′ st Tosini), Fantino (35′ st Parrinello).

A disposizione: Crispo, Perra, Guidotti.

Allenatore: Federico Mirarchi.

Arbitro: Federico Rando di Collegno.

Ammoniti: 22′ pt Sorrenti D. (V), 16′ st Cerullo (E), 22′ st Benedetto (E), 43′ st Sorrenti D. (V), 50′ st Menniti (E).

Espulsi: 43′ st Sorrenti D. (V).

Marcatori: 22′ st Mutta (V).