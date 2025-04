Al Vinitaly si festeggiano i 30 anni di Verduno Pelaverga DOC

In occasione del trentesimo anniversario del riconoscimento della denominazione, il Verduno Pelaverga DOC sarà presente al Vinitaly 2025, in un banco d’assaggio nel Padiglione 10 E3.

In degustazione, le etichette dei produttori dell’associazione Verduno è Pelaverga, per festeggiare un vino dalle radici antiche, che oggi continua a raccontare l’unicità del suo territorio d’origine.

Vitigno autoctono risalente al XVII secolo, il Pelaverga è il simbolo di una lunga storia vitivinicola, che ha saputo preservare e valorizzare un patrimonio ampelografico straordinario: questo vino rappresenta l’autenticità di un territorio in cui la passione dei produttori ha saputo fare la differenza.

Il trentennale della DOC ha dato vita a un calendario eventi, degustazioni e incontri che stanno animando il 2025, tra cui la partecipazione a Vinitaly.

Un anno di eventi per celebrare il Verduno Pelaverga DOC. Il 2025 vedrà il Verduno Pelaverga DOC protagonista di una serie di eventi a livello nazionale e internazionale.

Dopo Nebbiolo Prima e Grandi Langhe in Piemonte, lo scorso gennaio, c’è stato un banco d’assaggio a Stoccolma in febbraio, in occasione di Barolo & Friends e l’appuntamento di marzo con Indigena World Tour a Houston guidato Ian D’Agata; nella tarda primavera è previsto un incoming di sommelier internazionali e, in estate, si svolgerà “Verduno Pelaverga e Contemporary Cuisine” in Olanda. A settembre si terrà a Verduno un incoming di giornalisti italiani per la degustazione dell’annata 2024 di Verduno Pelaverga DOC e l’investitura ufficiale degli Ambasciatori del Verduno Pelaverga DOC.

“Il Verduno Pelaverga DOC – spiega il presidente dell’associazione, Diego Morra – è molto più di un vino. È un racconto secolare che lega natura, tradizione e innovazione. Un vitigno che, grazie alla tenacia e all’ostinazione dei produttori di Verduno, è riuscito a sopravvivere e a distinguersi nel panorama enologico italiano. Questo trentennale è per tutti noi un’occasione per condividere con il mondo un vino che amiamo, ma anche un pezzo di storia italiana, un patrimonio di saperi, tecniche e passioni che fanno del Verduno Pelaverga DOC un portabandiera unico del territorio piemontese e delle Langhe in particolare”.