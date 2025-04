Dopo aver salutato il proprio pubblico con la sconfitta patita per mano di Offanengo, la Bam Mondovì si prepara alle ultime due gare stagionali, entrambe in trasferta. Domani, domenica 6 aprile, il “Puma” è di scena in Sardegna, ospite della Resinglass Olbia; a seguire, domenica 13 aprile chiuderà la sua annata, culminata con la retrocessione in B1, in casa della Tecnoteam Albese Volley Como.

Continua dunque il “tour di addio” alla categoria, con la tappa sarda che vede capitan Lancini e compagne di fronte ad una compagine che a sua volta non ha più nulla da chiedere. Olbia ha infatti raggiunto la salvezza diverse settimane orsono ed è reduce da due sconfitte contro sestetti ancora in piena lotta per la salvezza, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e Clai Imola Volley.

In casa monregalese si sta già progettando il futuro, ma intanto bisogna ancora vivere il presente cercando di onorare al meglio ciò che è ancora da giocare. Certamente le motivazioni (da entrambi i lati della rete) saranno relative, ma anche per una voglia di dimostrare un qualcosa ci si aspetta una buona prestazione dalle ragazze di coach Basso. Il fischio di inizio della gara è previsto per le 17.00.

A sorpresa la lotta per evitare la quarta retrocessione si è arricchita di una nuova partecipante, la Tecnoteam Albese Volley Como. La compagine lombarda ha perso quattro delle ultime cinque e deve fare i conti con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa in uno scontro direttissimo. La vincente potrà dirsi, classifica alla mano, quasi salva; l’altra, invece, dovrà rimandare il suo destino all’ultima giornata.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 9 (6/4)

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco

Resinglass Olbia – Bam Mondovì

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA