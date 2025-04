Under 19 – Cuneo, è il giorno del trionfo: biancorossi premiati per la vittoria del Girone C (FOTOGALLERY e VIDEO)

Il giorno della festa. Con il match vinto 2-1 con il Pinerolo (firmato Maccario e Gallo), l’AC Cuneo 1905 Olmo ha concluso trionfalmente il suo Girone C degli Juniores Under 19 Regionali: i biancorossi, dominatori del torneo e matematicamente primi già dallo scorso 16 marzo, hanno chiuso con 69 punti, frutto di 22 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.

Al termine della gara del “Piccapietra”, il Cuneo è stato ufficialmente premiato dal Comitato Piemonte-VdA (rappresentato dal vicepresidente vicario Enrico Giacca), alzando al cielo il trofeo del Girone C, a coronamento di uno straordinario percorso, partito da lontano e concretizzato, nel giro di fatto di 12 mesi, con la vittoria della Coppa Piemonte 2023-24 e, appunto, del campionato 2024-25. Presente, inoltre, Valter Fantino, Assessore allo Sport del Comune di Cuneo.

“Al di là della vittoria, preziosa per tutto l’ambiente, sono contento perché abbiamo creato una piccola famiglia con dei ragazzi splendidi di cui vado orgoglioso. Merito della società, del gruppo, dei genitori, di tutti. – ha commentato felice mister Cristian Tolu – Godiamoci questo momento bellissimo, ciliegina di un triennio, dopo una stagione impegnativa dall’inizio alla fine”.

“Il nostro progetto parte dai giovani: la consacrazione della Juniores e delle altre squadre che si stanno avvicinando alla fine del campionato in ottime posizioni, fa sì che la società continui ad auspicarsi un futuro roseo. – aggiunge il DG biancorosso Mauro Bernardi – In bocca al lupo ai ragazzi per la fase finale: ci auguriamo che possano arrivare alla fine del percorso”.

Una stagione che, però, appunto, non finisce qui. Mercoledì 9 aprile (ore 20.30), infatti, scatta la corsa al Titolo Regionale: l’AC Cuneo 1905 Olmo ospiterà al “Paschiero” il Mirafiori, in gara secca, per un posto in Semifinale.