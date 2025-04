Mercoledì 16 aprile 2025 alle 21 termina con “Questo lavoro sull’arancia” la stagione teatrale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS. Questa replica rientra nel calendario di We Speak Dance.

La stagione quest’anno si chiude con il nuovo spettacolo di Marco Augusto Chenevier, interprete che ha già fatto innamorare il pubblico saluzzese due anni fa e che questa volta calcherà il nostro palcoscenico insieme ad Alessia Pinto. In “Questo lavoro sull’arancia” il pubblico viene accompagnato dai due performer in una serie di piccoli meccanismi, trappole “sornione”, ed è esortato a intervenire nella drammaturgia, interrompendo o modificando lo svolgersi della scena, per farla procedere.

Durante lo spettacolo, a poco a poco, il pubblico viene condotto su un terreno di fiducia, di condivisione e di empatia con interventi sempre più importanti ed invasivi. L’estetica dello spettacolo strizza l’occhio al film cult “Arancia meccanica”: l’arancia, qui come nel film, è il simbolo del rapporto sadomasochistico dell’artista con il sistema spettacolare e con gli spettatori che fa da sottofondo allo svolgersi degli esperimenti.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/spettacolo/28041/questo-lavoro-sullarancia o al botteghino la sera dello spettacolo, anche con Carta del Docente, al costo di € 20, ridotto a € 18 (Over 65, Abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Soci Arci) e ridotto a € 16 per gli Under 26.