Ludi Historici: il 4 aprile disputate a Bra le finali della gara oratoria organizzata dal Liceo Giolitti-Gandino

Una gara di oratoria secondo il modello americano, ma volta a trattare con un approccio nuovo e stimolante i temi della storia italiana e internazionale: giunti alla settima edizione, i Ludi Historici si confermano una competizione attesa e partecipata, capace di coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole in tutta Italia.

Il progetto è organizzato dal Liceo Giolitti – Gandino di Bra, diretto dalla professoressa Francesca Scarfì, ed è curato dalla docente di Storia e Filosofia Elena Angeleri. I Ludi Historici sono finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio Savigliano, dall’Ascom Bra e dalla IFTS Academy Turismo Piemonte e sostenuti dal Comune di Bra, dalla casa editrice Sanoma, dal Rotary Bra e dai Lions Bra. Si avvalgono inoltre di una convenzione con il Dipartimento universitario degli Studi Storici di Torino e della collaborazione con il Polo del Novecento.

Organizzati dal Liceo Giolitti – Gandino di Bra (CN), i Ludi Historici sono dedicati ogni anno ad un argomento specifico di storia contemporanea successivo al 1946, e si rivolgono alle classi quarte e quinte degli Istituti superiori di tutta Italia. Dopo una prima fase di approfondimento in classe, inizia la sfida, a colpi di eloquenza.

Dopo varie fasi di eliminazione, la finale si è svolta venerdì 4 aprile a partire dalle 15 al Teatro Politeama di Bra, dove sono giunti i sei campioni ancora in gara, con le loro classi e i docenti. Quest’anno sono state quarantadue le classi che hanno preso parte alla competizione, provenienti da undici regioni italiane. I finalisti provengono da Bra, Palermo, Vittoria (Ragusa), Potenza, Torino e Bari. L’incontro era gratuito ed aperto al pubblico.

Il tema scelto per questa edizione è stato “Cina: una superpotenza mondiale? Il suo ruolo nella politica e nelle guerre degli ultimi decenni”; un tema tanto attuale quanto complesso, scelto con l’intenzione di sviluppare di aumentare la consapevolezza degli studenti e di stimolarli ad argomentare su posizioni diverse: tutto questo nel rispetto del metodo storico e con riferimento scientifico a fonti e documentazione.

Su questo argomento si sono tenute, nei mesi di dicembre e gennaio, quattro lezioni magistrali di altrettanti professori universitari che hanno ricostruito il contesto storico del conflitto israelo-palestinese, analizzandone le radici e le varie fasi fino ai tragici avvenimenti dello scorso 7 ottobre.

Gli esperti di riferimento dell’edizione di quest’anno sono Giovanni Borgognone, professore di Storia del Pensiero Politico all’Università di Torino; Manlio Graziano, professore di Geopolitica a Sciences Po Parigi e alla Sorbona; Francesco Tuccari, docente di Storia del pensiero politico presso l’Università di Torino e Giuseppe Gabusi, professore di Economia Politica dell’Asia orientale presso l’Università di Torino.

“Il primo obiettivo dei Ludi Historici è quello far conoscere agli studenti la complessità dei processi storici, l’unico modo per renderli cittadini critici e consapevoli”, commenta la Dirigente del Liceo Francesca Scarfì. “Siamo consapevoli che trattare un tema come quello del conflitto in corso rappresenti una sfida, ma siamo altresì convinti che sia dovere della scuola e di tutta la comunità educante fornire ai nostri giovani strumenti culturali utili per decodificare il presente alla luce di una conoscenza serie e approfondita delle cause che lo hanno determinato”.

A dimostrazione di come i ragazzi e le ragazze siano interessati a conoscere e ad approfondire tematiche storiche e di attualità, i numeri delle scuole che ogni anno prendono parte al concorso sono in costante crescita e la manifestazione è candidata ad entrare a far parte delle attività di eccellenza riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e divenire quindi un’”Olimpiade” della Storia.

I Ludi Historici rappresentano anche un’occasione per far conoscere la città di Bra che nei giorni della finale ospiterà intere classi di giovani appassionati di storia giunte da tutto il Paese per sostenere i loro campioni. I vincitori ex aequo quest’anno sono stati la braidese Ouria Mara Yaye del Liceo Giolitti Gandino e il palermitano Andrea Pagano del liceo Cannizzaro, ma tutti gli studenti e le studentesse che hanno preso parte al progetto si sono distinti per la loro disponibilità ad approfondire, conoscere e dibattere con competenza sul tema proposto. In questo percorso sono stati coadiuvati dai loro docenti di storia e dai compagni di classe.