Per il montaggio, lo svolgimento della manifestazione e lo smontaggio delle strutture utili al 19esimo Rally Regione Piemonte da mercoledì 9 a domenica 13 aprile ad Alba, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in:

Piazza Medford, Piazza Sarti, Via Snider, controviale Corso Torino(lato ex Tribunale) e Piazzetta Bubbio, da giovedì 9 a domenica 13 aprile; Piazza Prunotto dalle ore 00.00 di giovedì 10 aprile alle ore 24.00 di domenica 13 aprile; mentre nell’ala del mercato coperto il divieto di circolazione e di sosta è dalle ore 14.00 di giovedì 10 alle ore 24.00 di domenica 13 aprile; Piazzale Giovannoni divieti da venerdì 11 a domenica 13 aprile; Piazzale e strade interne della zona industriale di Corso Asti,dalle ore 18.00 alle 24.00 di venerdì 11 aprile e dalle 12.00 alle 24.00 di sabato 12 aprile; Piazza San Paolo, Via San Paolo, Via Anna Rosso, dalle ore 18.00 di venerdì 11 alle ore 24.00 di domenica 13 aprile, esclusi i residenti ed i veicoli autorizzati; senso unico di marcia in Corso Torino(esclusi i mezzi di trasporto pubblico locale) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 con direzione periferia, sabato 12 aprile, con deviazione del traffico proveniente dalla periferia in Corso Piera Cillario; sabato 12 aprile non ci sarà il mercato ambulante dei produttori agricoli in Piazza Prunotto, occupata dalla manifestazione.