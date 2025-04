Giornata di gioco numero 22 per le formazioni cuneesi impegnate nella Serie B femminile di pallavolo. Libellula Banca CRS e L’Alba Volley arrivano a questo turno con alle spalle sabati molto diversi: le braidesi non sono riuscite ad esprimersi al meglio, mentre le albesi hanno fatto loro un importante scontro esterno.

Partenza di giornata dedicata alla Serie B2 e, ovviamente, a L’Alba Volley. La compagine langarola ha svolto al meglio il suo compito lo scorso sabato, andando ad imporsi d’autorità sul campo della MTV Guffanti Group. Di ritorno tra le mura amiche del Palacentrostorico, è il momento ora di concentrarsi su un’avversaria molto diversa, il Club 76 Fenera Chieri.

Le giovani chieresi hanno fatto uno sforzo importante nelle ultime settimane e si sono faticosamente tolte dalla zona retrocessione, con un margine di sette punti proprio su MTV Guffanti. Sarà comunque una sfida competitiva ed interessante per le albesi, di fronte a giovani atlete dalla grande fisicità, alcune già anche integrate nel sistema della prima squadra che milita in A1.

Per la Serie B1. non è stato un bel sabato quello passato per la Libellula Banca CRS, pesantemente sconfitta dalla Rothoblaas Volano in uno scontro diretto per i playoff. Il terzo posto si è dunque allontanato dalle braidesi, ed è ora a sei punti di distanza. Importante sarà ripartire nuovamente in quarta in questa corsa che comprende tante squadre, e che prevede un duello con un’altra trentina, la Trentino Energie Arg.

Sulla carta il coefficiente di difficoltà della sfida dovrebbe essere minore, in quanto Argentario si trova al penultimo posto. Nell’ultimo turno, però, sono due punti di ossigeno puro con la Sim Immobiliare Novara, segno incontrovertibile che lo spirito è molto vivo. Le trentine si trovano a -8 dalla quota salvezza, e dovranno fare di tutto per muovere ancora una volta la classifica.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Libellula Banca CRS – Trentino Energie Arg.

Sim Immobiliare Novara – Savis Vol-Ley Academy

Capo D’Orso Palau – Volley Parella Torino

Mts Tecnicaer Santena – Club Italia

Pall. Don Colleoni – Clericiauto Cabiate

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Rothoblaas Volano

GSO Villa Cortese – Volley Academy V&V

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 53 Savis Vol-Ley Academy 43 Rothoblaas Volano 43 Mts Tecnicaer Santena 41 Libellula Banca CRS 37 Capo D’Orso Palau 37 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 35 Sim Immobiliare Novara 31 Club Italia 29 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 22 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Ascot Moncalieri Toplay – Acrobatica Group Alessandria

Lilliput Pallavolo – Viscontini Tea Consulting

G.S. Cagliero – Igor Volley Trecate

CUS Torino – Pallavolo Florens

Bonprix Teamvolley – MTV Guffanti Group

L’Alba Volley – Club 76 Fenera Chieri

Universo In Volley Pavia – CUS Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA