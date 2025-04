Lo scorso giovedì 3 aprile, il Consiglio Generale di Confcommercio Imprese per l’Italia – riunitosi per la prima volta dopo che l’Assemblea del 12 marzo ne aveva rinnovato la composizione – ha approvato la nomina dei componenti la Giunta Confederale.

Ad affiancare il presidente confederale recentemente rieletto, Carlo Sangalli, è stato confermato il presidente dell’Associazione Commercianti Albesi, Giuliano Viglione, che siede in Giunta nazionale dal 2020. Viglione, classe 1951, presiede l’Ascom albese dal 2017 e dal 25 gennaio 2024 è presidente di Confcommercio Piemonte.

Dal 2016 è anche presidente ConAscom, società che raggruppa importanti società di servizi di associazioni provinciali e sub provinciali del nord-est e nord-ovest dell’Italia, aderenti a Confcommercio – Imprese per l’Italia. Dal 2021 presiede la Fondazione CRC Donare. La conferma, oltre a rappresentare un riconoscimento personale per il presidente Viglione, attesta il rilievo dell’Associazione Commercianti Albesi nel contesto confederale.

Confcommercio Imprese per l’Italia, alla quale l’ACA aderisce direttamente dal 2011 (unica realtà italiana non capoluogo di provincia) è la più grande rappresentanza d’impresa in Italia con oltre 700.000 imprese associate.

La Confederazione, tramite gli organi collegiali, esprime le linee generali di indirizzo della politica di rappresentanza, e, attraverso la struttura nazionale, individua gli interventi, coordina gli strumenti di attuazione e definisce una strategia di sviluppo dei settori rappresentati.

«Ringrazio Confcommercio per la fiducia rinnovata nei miei confronti – commenta Viglione – e ribadisco che questa affermazione è la testimonianza del rispetto e della stima che il sistema nutre nei confronti dell’ACA, una realtà “di provincia” che si distingue per dinamismo ed efficacia. L’occasione è propizia per ringraziare tutti coloro che fanno grande la nostra Associazione, dai vertici ai collaboratori, fino alle imprese associate che rappresentano la nostra forza».

Il Consiglio nazionale ha provveduto alla cooptazione dei membri che ne completano la composizione. Tra questi figura il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Danilo Rinaudo, che rafforza così la rappresentanza provinciale in Confcommercio nazionale e al quale l’ACA rivolge le proprie congratulazioni.