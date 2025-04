«Con il nucleare indipendenza energetica per diversi secoli»

Il presente e il futuro dell’energia si poggiano su convinzioni diffuse, più o meno scientifiche, spesso condizionate da accadimenti di cui nemmeno si conosce a fondo l’impatto. I media, compresa la Rivista IDEA, hanno il dovere di informare, portare la conoscenza laddove non vi è ancora una compiuta formazione. Occorre però che la ricevente del messaggio abbia il canale aperto, senza preclusioni. Nei prossimi capoversi parleremo di tutela dell’ambiente e di nucleare, insieme. Non un ossimoro. In un Paese fortemente condizionato dal referendum abrogativo del novembre 1987, a poco più di un anno dall’incidente di Chernobyl (26 aprile 1986). L’effetto negativo sull’opinione verso il nucleare fu devastante. Il mese successivo 200mila persone si radunarono a Roma per manifestare. Il resto è storia, una virata che ha condizionato e continua a condizionare le politiche energetiche italiane in un contesto europeo che si è mosso su fronti diversi, premianti in situazioni di “dipendenza” dai fornitori di materia prima fossile.

Tra gli italiani che hanno compiuto e continuano a compiere importanti studi nel settore spicca il nome di Stefano Buono, affermato fisico ed ex allievo dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern). Fino a gennaio 2018, Buono è stato amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Advan­ced Accelerator Applications (Aaa), un’azienda radiofarmaceutica internazionale da lui fondata nel 2002 e acquisita nel 2018 da Novartis. Nel 2021, Stefano Buono ha co-fondato e incorporato la società di tecnologia nucleare Newcleo con sede nel Regno Unito, di cui è Ceo. L’azienda ha basato il suo gruppo di ricerca a Torino, in Italia. A partire dalla sua fondazione, Newcleo si è rapidamente affermata con l’intento di innovare il settore dell’energia nucleare. L’azienda sta lavorando alla progettazione, costruzione e gestione di Reattori Modulari Avanzati (Amr) di IV Generazione, raffreddati con piombo liquido – Lead Fast Reactor (Lfr) – e alimentati da scorie nucleari riprocessate.

Da dove nasce Newcleo?

«La società è nata in Inghilterra e come gruppo ha creato subito due filiali, una in Italia, una in Francia: noi avevamo dei know-how differenti dai quali attingere e da valorizzare. In Italia conosciamo la tecnologia del piombo liquido: dalla ricerca che ho fatto assieme a Carlo Rubbia negli anni ’90, è nata una filiera di ricerca che si è confrontata con esperti russi per un trasferimento tecnologico. In Francia si conoscono i reattori veloci, non quelli a piombo, ma quelli a sodio. I due sistemi hanno tante similitudini e soprattutto si era fatto e si fa tutt’ora, un combustibile che deriva da quello esausto riprocessato degli altri reattori».

Da scarto a risorsa.

«Sì. Questo tipo di combustibile in un reattore tradizionale è usabile solo una volta, mentre nel rettore al piombo lo possiamo usare all’infinito e di fatto riusciamo a utilizzare tutto il materiale considerato di scarto delle industrie esistenti oggi in Europa. Una quantità che vale l’indipendenza energetica per l’Europa per centinaia di anni, il tutto senza la necessità di ulteriori estrazioni».

Una missione rivoluzionaria, in grado di valorizzare i rifiuti nucleari.

«I vantaggi economici sono evidenti, sommati al fatto che la tecnologia del piombo è ancora più sicura dei reattori tradizionali. Vogliamo raggiungere il costo dell’energia a 60 euro/megawattora, ovvero la metà più o meno di quello che paghiamo oggi in Italia. Costo molto simile a quello che già oggi paga l’industria francese. Con Newcleo si stanno aprendo scenari enormi».

Qual è l’impatto occupazionale della società?

«Oramai siamo 1.100 e ogni giorno assumiamo almeno una persona. La maggiore presenza è proprio in Italia, perché in Italia abbiamo l’ingegneria che progetta i reattori e stiamo anche costruendo degli impianti di qualifica per i componenti e la strumentazione presso il Centro del Brasimone, sull’appennino bolognese».

A Camugnano (Bologna) si trova uno dei maggiori centri di ricerca a livello nazionale e internazionale, dedicato allo studio e allo sviluppo delle tecnologie nei settori della fissione di quarta generazione e fusione nucleare a confinamento magnetico. Rilevanti sono le competenze disponibili sulla tecnologia dei metalli liquidi, sui materiali innovativi per applicazioni in ambienti severi, sulla prototipazione di sistemi e componenti per applicazioni ai sistemi energetici anche nucleari. Il centro ospita l’ex centrale nucleare Enea, mai portata a termine, fermata dal referendum sul nucleare del 1987. Dopo il referendum, il centro si è convertito e oggi è uno dei luoghi di eccellenza, tra l’altro, per la ricerca sul piombo liquido, fondamentale per la realizzazione dei reattori a fissione di quarta generazione.

Quali sono le attività in Francia?

«Nel maggio 2023 abbiamo annunciato un investimento di 3 miliardi di euro in Francia entro il 2030 per costruire un reattore dimostrativo e un’unità pilota di fabbricazione di combustibile. Il nostro concetto di reattore è inoltre vincitore del bando “Reattori nucleari innovativi” del piano di investimenti Francia 2030. Nel sito di Chusclan (Gard) costruiremo Faster (Fuel Process Assembly Storage Training and Enhanced Reality): un Centro di innovazione e formazione che, attraverso l’impiego di circa 100 addetti, contribuirà allo sviluppo della sua linea pilota per l’assemblaggio di combustibile senza gestire materiale nucleare radioattivo, fornendo uno spazio di lavoro ottimizzato. Si inserisce nella strategia di Newcleo di chiusura del ciclo del combustibile nucleare per produrre in modo sicuro energia pulita, economica e sostenibile. Il Centro sarà progettato in collaborazione con Pininfari­na, azienda leader globale nel design industriale e architettonico, coniugando innovazione tecnologica e un approccio estetico avanzato».

Partnership tra eccellenze italiane che porterà verso un imminente novità “lagunare”.

«Vero. La collaborazione segue i rapporti esistenti tra le due società, incluso il progetto che verrà presentato insieme a Fincantieri alla diciannovesima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Vene­zia, curata dal torinese Carlo Ratti. Un sistema rivoluzionario nel settore navale».

L’Italia sta riprendendo il cammino nucleare?

«C’è un risveglio forte. La cosa più evidente di questo processo è l’approvazione di una legge delega da parte del Consiglio dei ministri per il rilancio nucleare in Italia e la creazione di una autorità di sicurezza nazionale che permetterà a società come la nostra di fare domanda di autorizzazione per costruire e operare un impianto nucleare di produzione energetica. Potremo fare la prima domanda entro un paio d’anni, abbastanza in linea con il nostro programma che porterà vantaggi anche a partner industriali».

Perché si riferisce all’industria?

«Parlo di industria perché puntiamo a fornire elettricità a 60 euro/megawattora, un risparmio sostanziale rispetto ai 110-120 euro/megawattora a cui viene venduta oggi. Combinando la fornitura di elettricità e calore potremmo essere ancor più competitivi».

Il Piemonte può avere un ruolo centrale in questo progetto?

«A Torino abbiamo circa 300 persone, sono molti e giovani: alcuni fanno i pendolari da Genova perché era lì l’expertize nucleare più forte. Sono ingegneri che creano il design, quindi la parte reattore non del combustibile. Stiamo progettando il Laboratorio dei materiali, in contemporanea con l’iter autorizzativo del reattore in Francia perché, in realtà, guardiamo anche l’evoluzione di questa tecnologia».

Un cammino parallelo che prevede investimenti?

«Sul capoluogo piemontese abbiamo numerose collaborazioni attive, tra cui quelle con l’Environment Park e l’Energy Center, che ci hanno portati a pianificare 50 milioni di euro di investimenti, 25 dei quali con fondi Pnrr. Gli studi nel laboratorio di materiali saranno utili per far funzionare il reattore alla più alta temperatura possibile».

Affiancati alla crescita delle persone.

«Con il Politecnico non solo ci stiamo confrontando nella selezione degli spazi ma abbiamo pianificato e già erogato dottorandi e borse di studio rivolte a studenti del primo anno di ingegneria, strumenti utili per sensibilizzarli anche all’indirizzo energetico».

Da città dell’automotive a città del nucleare?

«C’è fermento, c’è know-how, c’è capacità imprenditoriale e industriale: ci sono tutti gli elementi per uscire dalla verticalizzazione intorno all’automobile, strumenti utili per entrare in un sacco di settori».

La strada è tracciata, ora occorre “costruirla”, anche attraverso la comunicazione: fondamentale per un futuro sostenibile.