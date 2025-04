La Cantina Comunale di La Morra, in collaborazione con AIS Piemonte, è lieta di riproporre la prestigiosa masterclass dedicata all’analisi comparativa di due annate di Barolo distanti dieci anni: 2011 e 2021.

L’evento offrirà un’opportunità esclusiva e unica per approfondire l’evoluzione e le peculiarità di questi vini attraverso una degustazione guidata da un relatore AIS, della durata di circa due ore. Saranno presentate diverse espressioni delle MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) che sono ben 39 nel La Morra, rappresentate da prestigiose ed autorevoli cantine del territorio.

Nel corso di ciascuna sessione alla Cantina Comunale di La Morra, i partecipanti avranno la possibilità di degustare dieci Barolo, confrontando cinque vini dell’annata 2011 e cinque vini dell’annata 2021, prodotti dalla medesima azienda.

Le Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) del Barolo sono suddivise in aree, ognuna con caratteristiche ben definite. Si tratta di zone di produzione delimitate con precisione, note per la loro particolare predisposizione alla coltivazione della vite e alla produzione di vini di alta qualità.

Il territorio di La Morra, caratterizzato da suoli ricchi di marne calcaree e sabbia, dona ai suoi Barolo freschezza, eleganza e grande aromaticità, distinguendoli da quelli prodotti su terreni più argillosi.

Questi vini si contraddistinguono per il loro stile raffinato e armonioso, risultando più accessibili in gioventù rispetto ad altre zone della denominazione. Presentano profumi intensi e floreali, con note di rosa, violetta, frutti rossi e spezie dolci. La trama tannica, più morbida e vellutata, conferisce equilibrio e piacevolezza già nei primi anni di affinamento, pur garantendo un’eccellente longevità. I migliori Barolo di La Morra, infatti, possono evolvere con eleganza per decenni.

Date e orari della masterclass:

Sabato 12 aprile: due turni, alle ore 11:00 e alle ore 15:00

Domenica 13 aprile: un turno, alle ore 11:00

L’evento si svolgerà nella sede della Cantina Comunale di La Morra in Via Carlo Alberto, 2

Per garantire una migliore esperienza i posti saranno limitati e dunque la prenotazione è obbligatoria attraverso i seguenti contatti:

[email protected] – Telefono 0173.509204 – WhatsApp 351.5640078