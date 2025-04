Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale e della Corte Sportiva di Appello per la Promozione

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 1, 2 e 3 aprile ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/4

BRAVO PIERO (SCARNAFIGI) Per condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/4

FORMENTO PAOLO (MONREGALE CALCIO) Allontanato dal campo per eccessive proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORINO FILIPPO (BOVES MDG CUNEO) Il giocatore, allontanato dal campo per aver colpito a tacchetti esposti la gamba di un giocatore avversario, al momento dell’espulsione si rivolgeva nei confronti dell’arbitro con una serie di espressioni irrispettose.

Seduta del 28/3

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Flavio Campagna (Relatore), Avv. Federica Franchi.

Reclamo della società A.C. SANTOSTEFANESE avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata in C.U. n. 88 del 13/3/2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CITTÀ DI CASALE – SANTOSTEFANESE del 2.3.2025 Campionato di Promozione Girone D.

Con reclamo preannunciato l’14.3.2025 ed inviato il 19.3.2025, la società A.S.D.

SANTOSTEFANESE, assistita e difesa dall’avv. Andrea Scalco del Foro di Verona, impugna il

provvedimento con cui il Giudice Sportivo, respingendo il proprio reclamo, ha omologato il risultato conseguito sul campo della gara indicata in oggetto e ne chiede l’annullamento.

La società reclamante ribadisce quanto già sostenuto nell’impugnazione proposta al Giudice di Primo grado, ovverosia che il giocatore Christian VENTRE schierato dalla CITTA’ DI CASALE con il n. 6 non poteva essere impiegato in quanto, essendo stato tesserato per detta Società il 25.1.2025 in violazione dell’art. 95 comma 2, aveva già raggiunto il numero massimo di tesseramenti stagionali.

Esaminato l’elenco dei trasferimenti del giocatore in questione, Il Giudice Sportivo aveva rigettato il reclamo, in quanto era stata riscontrata la presenza di un parere interpretativo del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta avallato dalla LND, in base al quale i tesseramenti del VENTRE nella presente stagione sportiva sono da considerarsi tre e non quattro.

A sostegno del presente reclamo la SANTOSTEFANESE, premette di non condividere il

tesseramento del VENTRE per la CITTÀ DI CASALE e che non esistono strumenti giuridici a tutela delle società avversarie che intendano contestarne la regolarità. Afferma, tuttavia che la questione proposta non attiene tanto alla regolarità del tesseramento del calciatore quanto alla violazione del divieto di impiego del calciatore prevista dall’art. 95 comma 2 N.O.I.F. allorquando sia perfezionato il quarto tesseramento in stagione e richiama giurisprudenza al riguardo.

All’udienza del 28.3.2025, l’avv. Scalco, in rappresentanza della società SANTOSTEFANESE ha ribadito che l’ultimo tesseramento del giocatore in questione per la società CITTÀ DI CASALE era inidoneo a spiegare i suoi effetti trattandosi del quarto in stagione.

Il reclamo va respinto.

La reclamante ha infatti omesso di considerare come nella richiesta di parere del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta alla LND sia stata illustrata la situazione del VENTRE, in continuità di tesseramento al 1.7.2024 con la società CASTELLAZZO BORMIDA e trasferito definitivo ad altra società in data 8.7.2024 e, quindi, la posta la questione “se tale breve periodo in cui non vi è stata alcuna attività ufficiale deve rientrare nel conteggio delle tre società previste” dall’art. 95 comma 2 N.O.I.F. “Nella richiesta di parere si manifestava l’opinione che detto periodo “in continuità di tesseramento” fosse da considerare irrilevante ai fini del computo delle società previste dall’art. 95 comma 2 N.O.I.F.

Con nota del 30.1.2025 la L.N.D. in persona del Segretario Generale Massimo Ciaccolini, richiamando l’orientamento espresso dalla Segreteria Generale F.G.C.I., prendeva atto di quanto espresso nella richiesta e manifestava il proprio nulla osta all’accoglimento dell’invocato provvedimento. Il tesseramento del Ventre per la CITTÀ DI CASALE deve essere, dunque, considerato il terzo in stagione ed il giocatore è stato legittimamente impiegato nella gara indicata in oggetto. Per questi motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA Il reclamo.