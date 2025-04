«Invito a guardare al futuro con lungimiranza»

«La personale di Valerio Berruti è un altro passo lungo l’itinerario espositivo che la Fondazione Ferrero, da ormai 30 anni, ha aperto ad un pubblico oggi internazionale. La poetica di Berruti, la sua riflessione e il suo stupore di fronte all’infanzia non semplicemente come età della vita, ma come promessa, è un invito a guardare il mondo ed il suo futuro con occhi diversi, quelli dei bambini». Bartolomeo Salo­mo­ne, presidente Ferrero Spa e direttore generale della Fonda­zione Ferrero, presenta la mostra “More than kids”: «È lo stesso invito che riceviamo dall’esempio di Michele Ferrero, che al futuro sapeva guardare con intelligenza e lungimiranza, ma anche con la naturalezza e la facilità di immaginazione che i bambini spontaneamente possiedono e simboleggiano. Ci fa dunque piacere che, proprio grazie alla Fondazione che il signor Michele aveva immaginato e realizzato, affidandola alle preziose cure della signora Maria Franca Ferrero, possiamo offrire a tutti l’opportunità di cogliere questo invito».

Una assoluta novità. Dalla mostra di Giuseppe Penone, allestita sino al mese di febbraio, a quella dedicata all’opera di Valerio Berruti, a cura di Nicolas Ballario e Arturo Galansino: appena due mesi e la Fondazione torna ad aprire i battenti, un cambio di calendario e un’accelerazione tra gli accadimenti culturali, attività che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio, parte prestigiosa e “visibile” di una quotidianità costruita sul concetto di famiglia. Il colloquio con Salomone, parte dall’ufficio, poi la domanda: “Ma lei conosce tutte le attività di Fondazione?”. Di fronte ad una risposta negativa si apre un vero e proprio percorso guidato che condividiamo con i lettori della Rivista IDEA, certi di trovare conferme nei numerosi membri della grande famiglia Ferrero e curiosità in coloro che non hanno varcato i cancelli di via Vivaro.

Un viaggio nel tempo, ben documentato dalle numerose immagini in bianconero che arredano e al tempo stesso raccontano: lungo i corridoi e negli spazi comuni la storia di un sogno divenuto realtà, una visione divenuta propulsione per l’intero territorio cuneese.

Partiamo dalla genesi: la Fon­dazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero onlus nasce nel 1983, da volontà del signor Michele Ferrero, da sempre presieduta dalla signora Maria Franca. Il lavoro è alla base della vita di coloro che hanno vissuto l’azienda, la ragione del successo dei prodotti: l’ente è il braccio del dono, della riconoscenza nei confronti di coloro che hanno dato la vita professionale all’impresa. Dopo tanti anni di dedizione si interrompeva in modo brusco con i collaboratori, attraverso la Fondazione il sentimento tra la Ferrero e i suoi collaboratori poteva continuare: una casa per coloro che vogliono ritrovarsi e rivivere insieme l’ambiente che contraddistingue l’essere “ferreriani”.

Salutati dai numerosi fruitori, gli “Anziani Ferrero”, titolo raggiunto al venticinquesimo anno di anzianità lavorativa, attraversiamo la biblioteca, la sala lettura, visitiamo il laboratorio sartoriale, la sala polifunzionale per attivitàricreative (scacchi, carte, tombole, giochi di società e ballo), l’ampia area di accoglienza con bar e reception, le sale di docenza di lingue straniere. Di particolare interesse il programma di incontro intergenerazionale, dove i nonni incontrano i nipoti, rivolto alla riflessione su tematiche di alto profilo o sulla creazione di contenuti paralleli agli eventi proposti nel ricco cartello. Nel piano inferiore lezioni di pittura, ceramica, canto corale e attività motorie. All’interno della Fondazione si possono richiedere assistenza fiscale, legale e sociale, si coglie la serenità, la voglia di condividere, l’essere famiglia, oltre le etichette e i ruoli: oltre duemila, complessivamente, le persone di Alba e territorio che accedono ai servizi della Fondazione che, dal 1996, si occupa di incentivare la conoscenza dell’opera di Beppe Fenoglio, attraverso un proprio Centro di documentazione, sino a figurare tra i soci fondatori dell’As­sociazione Centro Studi di letteratura storia arte cultura “Beppe Fenoglio” di Alba.

“Lavorare, creare, donare”, un motto che fa parte del Dna: le opere di artigianato artistico, quadri e manufatti prodotti dai gruppi creativi degli Anziani, sono offerte a mercatini di beneficenza il cui ricavato va a progetti umanitari. L’insegna­mento nei fatti.

Il tema dello Healthy Ageing lo affrontiamo con la preziosa guida di Ettore Bologna, medico chirurgo, responsabile attività mediche e socio-assistenziali Fondazione Ferrero. Prevenzione e cura in un contesto dal respiro “domestico”. Sono 620 iscritti all’attività motoria che frequentano, due volte a settimana, le palestre attrezzate con macchinari all’a­vanguardia. Apprezzato l’innovativo servizio di preabilitazione Eras (Enhanced Recovery After Surgery, che significa “miglior recupero dopo un intervento chirurgico”), un percorso di preparazione all’intervento chirurgico e di recupero post-operatorio che mira a ridurre l’impatto dell’operazione sul­l’organismo.

Dall’attenzione locale allo sguardo mondiale: la settima edizione del­l’Healthy Aging Week, in programma dal 10 al 15 novembre, testimonia l’internazionalità del dono. Sei giorni di ricerca e confronto su tematiche aging e su progetti di miglioramento della qualità della vita. Con il contributo di esperti mondiali e la collaborazione di istituzioni e società scientifiche prestigiose, vengono esplorate le sfide e le opportunità di un mondo che invecchia, puntando su innovazione, scienza, ambiente, rapporti intergenerazionali.

Nella visita guidata, privilegio che condivido, giungo dinnanzi all’o­pera “Il Dono” di Valerio Berruti: cinque bassorilievi riportano lo spettatore al periodo dell’infanzia, il momento in cui tutto può ancora avvenire. I bambini, raffigurati per mano, rappresentano idealmente Piera, Pietro e Gio­vanni Ferrero insieme a Mi­chele e Maria Franca Ferrero, so­stenitori di un’idea imprenditoriale che tiene sempre in considerazione la qualità della vita di chi all’impresa collabora e della co­mu­nità in cui essa è integrata.

Una mano tesa all’intero territorio che può be­­ne­­ficiare di ­un gran­de dono: ­l’at­ten­­zione alla persona.