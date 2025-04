Il Presidente Gianfranco Mondino dichiara: “L’esercizio 2024 è stato il migliore di sempre per la Cassa di Risparmio di Fossano Spa, il risultato è diretta conseguenza dell’ottimo lavoro svolto fin dalla fondazione (1905) ed in particolare dalle strategie adottate negli ultimi decenni che hanno consentito un forte aumento dei volumi di attività, un attento contenimento dei costi di esercizio con indici di efficienza che sono quasi doppi rispetto alla media nazionale, il controllo dei rischi con sofferenze nette in costante riduzione al livello dei migliori dati nazionali e la buona redditività degli investimenti finanziari.

Il margine di interesse da 62 a 68 mln (+10,15%), il margine di intermediazione da 64 a 81 mln (+26,22%), il risultato netto della gestione finanziaria da 60 a 75 mln (+25,70%), il contenimento dei costi generali che crescono solo da 23 a 24 mln (+2,77%) con un cost/income (rapporto fra costi e ricavi) al 29,87%, hanno generato un forte aumento degli utili netti da 23 a 34 milioni consentendo un forte irrobustimento dei fondi patrimoniali

che superano i 200 milioni ed adeguata remunerazione agli azionisti.

Tali risultati confermano che la ridotta dimensione aziendale non è di impedimento all’ottenimento di ottimi risultati economici e patrimoniali. Nel corso del 2024 gli organi della Cassa di Risparmio di Fossano Spa sono stati rinnovati per cui è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a chi ci ha preceduto negli incarichi ed in particolare al dott. Antonio Miglio, per l’attenta politica di accantonamenti e prudenza valutativa che hanno contribuito agli attuali risultati.

Ringraziamenti sentiti e non formali agli Amministratori, Sindaci, al Direttore Generale dott. Enzo Ribero, al Dirigente dott. Andrea Desmero, al Segretario Generale rag. Monica Ferrero ed a tutto il Personale della Cassa.

Infine un grande ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, azionista di

controllo, al suo neo Presidente rag. Giancarlo Fruttero che con la attività di sostegno al territorio contribuisce al suo sviluppo e crescita.

La Cassa di Risparmio di Fossano Spa assicura che manterrà la piena operatività degli sportelli bancari, la modernizzazione dei servizi e la sua caratteristica di banca di territorio, attenta alle esigenze di famiglie ed imprese soprattutto di piccole e medie dimensioni, con particolare attenzione a quelle dislocate nel territorio di tradizionale operatività al fine di conservare e di meritare la fiducia della sempre crescente clientela, vero patrimonio della Cassa, che ringraziamo.”