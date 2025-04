Supermoto: prima vittoria stagionale per Mauro Cucchietti

La pista lombarda “South Milano” di Ottobiano ha ospitato la prima prova valida per il campionato interregionale Supermoto di Lombardia – Liguria e Piemonte, alla quale hanno preso parte anche due conduttori della Provincia di Cuneo, entrambi impegnati nella classe S4.

Data la penuria di partenti, le classi SM Ama, Lady, Young, S3 ed S5 sono state raggruppate ed hanno corso tutti insieme, con classifiche separate.

Il trinitese Mauro Cucchietti (Honda – Moto Club Orbassano Racing), impegnato straordinariamente nella classe S4, si è messo in evidenza già sin dalle qualifiche, nelle quali ha staccato la pole e non ha avuto problemi ad imporsi in entrambe le manche della gara, precedendo nell’assoluta Fabrizio Lamonarca (Honda – M.C. N. Noseda Intimiano) e William Scamarcia (TM – M.C. Abbiate Guazzone) mentre il cuneese Fabrizio Carlino (Yamaha – M.C. Busca) si è piazzato buon quarto.

“Avendo poco allenamento, ho scelto di correre in una categoria meno impegnativa – ha riferito Mauro Cucchietti – ma dalla prossima gara tornerò a gareggiare nella classe S1, dove mi confronterò nuovamente con tutti i piloti più forti del campionato. Ringrazio, come di consueto, il Team Gazza Racing per la preparazione della moto, e chi mi sostiene: Officina LA.RA. di Saluzzo, Dentisrecycling, Canavese Assicurazioni e CTE Energy”.

I piloti delle supermoto scenderanno nuovamente i pista ad Ottobiano per la seconda prova del campionato in data 8 giugno, alla quale seguiranno quelle in programma sul Circuito Internazionale di Busca il 29 giugno e 27 luglio, con chiusura sulla Pista Azzurra di Borgo Ticino (NO) in data 5 ottobre.

diemme