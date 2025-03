Umori diametralmente opposti accompagnano le due compagini cuneesi impegnate nei campionati di Serie B femminile di pallavolo. Se L’Alba Volley mette in chiaro ancora una volta di essere in un ottimo periodo di crescita e conquista nuovi tre punti, lo stesso non si può dire per la Libellula Banca CRS. La compagine braidese crolla improvvisamente in casa di una diretta contendente per i playoff e vede proprio questi ultimi allontanarsi.

Apertura dedicata alla Serie B2 ed al bel successo de L’Alba Volley a Milano, il secondo nel capoluogo lombardo in due trasferte consecutive. Le ragazze di coach Relato non fanno sconti e si impongono 3-0 in casa della MTV Guffanti Group. Con le padrone di casa che cercano punti per accorciare sulla zona salvezza, la sfida è vibrante e tutti i parziali vivono di momenti di equilibrio. Più efficaci, però, le ospiti nei momenti decisivi dei set che valgono lo 0-3 finale (21-25, 24-26, 20-25).

Le albesi approfittano a pieno dello stop della Universo In Volley Pavia in casa della capolista Pallavolo Florens per riportarsi a -1 dal quinto posto. La lotta per quella moneta si preannuncia infuocata fino alla fine, con le pavesi (34 punti) con un piccolo margine. Alba e Bonprix Teamvolley inseguono infatti a 33, mentre non si può togliere ancora dal gioco la Lilliput Pallavolo (29).

In Serie B1 si preannunciava equilibrata la sfida tra Rothoblaas Volano e Libellula Banca CRS, distanti appena due posizioni e tre punti alla vigilia, ma così non è stato. Le trentine travolgono le braidesi in una gara senza storia e si mantengono al secondo posto in classifica. I parziali della sfida raccontano al meglio di una gara in cui una sola formazione è scesa in campo e che si è meritatamente presa il 3-0 finale (25-14, 25-14, 25-13).

Con questa sconfitta le ragazze di coach Barisciani vedono allontanarsi la zona playoff di molto, ma forse non ancora in maniera decisiva. Il distacco dal terzo (e dal secondo, visto che sono a pari) posto è al momento di sei lunghezze. Senza dubbio sarà necessario cancellare subito questa prestazione e concentrarsi sulla prossima partita casalinga, in programma il prossimo sabato con la Trentino Energie Arg.

Trentino Energie Arg. – Sim Immobiliare Novara 3-2

Savis Vol-Ley Academy – Capo D’Orso Palau 3-1

Volley Parella Torino – Mts Tecnicaer Santena 0-3

Rothoblaas Volano – Libellula Banca CRS 3-0

Clericiauto Cabiate – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 2-3

Volley Academy V&V – Pall. Don Colleoni 0-3

Club Italia – GSO Villa Cortese 2-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 53 Savis Vol-Ley Academy 43 Rothoblaas Volano 43 Mts Tecnicaer Santena 41 Libellula Banca CRS 37 Capo D’Orso Palau 37 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 35 Sim Immobiliare Novara 31 Club Italia 29 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 22 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Libellula Banca CRS – Trentino Energie Arg.

Sim Immobiliare Novara – Savis Vol-Ley Academy

Capo D’Orso Palau – Volley Parella Torino

Mts Tecnicaer Santena – Club Italia

Pall. Don Colleoni – Clericiauto Cabiate

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Rothoblaas Volano

GSO Villa Cortese – Volley Academy V&V

Acrobatica Group Alessandria – Lilliput Pallavolo 1-3

Viscontini Tea Consulting – G.S. Cagliero 2-3

Igor Volley Trecate – CUS Torino 1-3

Club 76 Fenera Chieri – Ascot Moncalieri Toplay 0-3

MTV Guffanti Group – L’Alba Volley 0-3

CUS Pavia – Bonprix Teamvolley 1-3

Pallavolo Florens – Universo In Volley Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 61 CUS Torino 53 Ascot Moncalieri Toplay 51 Acrobatica Group Alessandria 45 Universo In Volley Pavia 34 Bonprix Teamvolley 33 L’Alba Volley 33 Lilliput Pallavolo 29 Viscontini Tea Consulting 26 Club 76 Fenera Chieri 24 MTV Guffanti Group 17 CUS Pavia 13 Igor Volley Trecate 11 G.S. Cagliero 11

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 22 (5/4)

Ascot Moncalieri Toplay – Acrobatica Group Alessandria

Lilliput Pallavolo – Viscontini Tea Consulting

G.S. Cagliero – Igor Volley Trecate

CUS Torino – Pallavolo Florens

Bonprix Teamvolley – MTV Guffanti Group

L’Alba Volley – Club 76 Fenera Chieri

Universo In Volley Pavia – CUS Pavia