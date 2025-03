Volley A2/M: Cuneo vola in Semifinale Playoff!

Cuneo conquista con cuore e grinta la Semifinale Play Off Serie A2 maschile! Capitan Sottile e compagni portano a casa la vittoria in 3 set; un primo set sudato ai vantaggi, ma prese le lunghezze i cuneesi hanno saputo dominare e agguantare la vittoria (3-0). La MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà quindi Prata di Pordenone, qualificatasi al primo posto della Regular Season e in Semifinale di diritto.

Gara 1 – Semifinale Play Off si giocherà domenica 6 aprile alle ore 17.30 al PalaPrata di Prata di Pordenone, mentre Gara 2 si svolgerà a Cuneo domenica 13 aprile alle ore 18.00 con prevendita attiva da mercoledì alle 12.00 su Liveticket.it e possibilità di acquistare i biglietti di persona presso Energia Pulita, in c.so Nizza n.29 a Cuneo, negli orari di apertura.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello schiera: Garnica palleggio, Motzo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Lyutskanov e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

Top scorer della serata, l’opposto cuneese Giulio Pinali con i suoi 21 punti personali, di cui 3 ace al servizio, un muro e il 61% di attacchi vincenti (17 pt). Segue il collega di ruolo normanno, Matheus Motzo con 17 punti solo in attacco e al terzo posto un super Lorenzo Codarin con 11 punti: 1 ace, 1 muro e il 90% in attacco (9/10).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio « E’ stata una partita difficile, come ci aspettavamo, soprattutto all’inizio ed è una cosa su cui dobbiamo fare un po’ più di attenzione, però siamo stati bravi a soffrire ed è stato bello andare a vincerlo così. Poi dopo siamo riusciti a fare sicuramente un po’ meglio, anche se ci sono stati dei momenti nel secondo set in cui ci siamo rilassati troppo e questa cosa non va troppo bene. Tuttavia vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché quello che hanno fatto non era affatto scontato e penso vada sottolineato».

Prossimo appuntamento quindi sarà in Friuli, domenica 6 aprile alle ore 17.30, al PalaPrata ospiti della Tinet Prata di Pordenone. L’altra semifinale vedrà scendere in campo Brescia e Siena.

Evolution Green Aversa – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (24-26/20-25/17-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 21, Volpato 6, Codarin 11, Sette 9, Allik 7; Cavaccini (L1); Agapitòs 1, Brignach, Mastrangelo. N.e. Malavasi, Compagnoni, Maciel, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 43%; Attacco: 56%; Muri 6; Ace 5.

Evolution Green Aversa: Garnica 3, Motzo 17, Arasomwan 4, Frumuselu 5, Lyutskanov 8, Canuto 4; Rossini (L1); Mentasti, Minelli, Ambrose, Saar 1. N.e. Barbon, Agouzoul (L2).

All.: Giacomo Tomasello.

II All.: Stefano Beltrame.

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 39%; Muri 1; Ace 4.

Durata set: 30’, 32’, 25’.

Durata totale: 87’.

Arbitri: Dario Grossi, Enrico Autuori

Ph credit: Enzo Pinelli