Nonostante le buone intenzioni, non riesce alla Bam Mondovì il proposito di salutare il proprio pubblico con un successo. Nell’ultima gara casalinga della Pool Salvezza, la compagine monregalese perde in tre rapidi set per mano della Trasporti Bressan Offanengo, nuovamente leader solitaria del raggruppamento. Si tratta della ventesima sconfitta stagionale del “Puma”, retrocesso dalla scorsa domenica, a fronte di sei vittorie.

Le ospiti, pur certe della salvezza da settimane ed in formazione rimaneggiata in larghi tratti, disputano una partita ordinata: tanto basta per mandare in confusione le padrone di casa. Queste in larghi tratti non riescono ad esprimere il loro gioco, con la pletora di errori che spesso ha caratterizzato le uscite stagionali delle ragazze allenate da coach Basso. Il risultato è un rapido 0-3 in poco più di 80 minuti, con i tifosi monregalesi a cantare ininterrottamente cori di supporto alla squadra.

BAM MONDOVI’ – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 0-3 (20-25 16-25 22-25)

BAM MONDOVI’: Langegger 7, Tresoldi 7, Schmit 2, Bosso 6, Catania 5, Viscioni 7, Giubilato (L), Marengo 2, Lancini 1, Manig 1. Non entrate: Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Rodic 2, Salvatori 11, Martinelli 13, Pinetti 8, Caneva 4, Compagnin 1, Tellone (L), Campagnolo 4, Favaretto 4, Bole 2, Tommasini, Bridi. Non entrate: Nardelli (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Mazzara’, Scotti. NOTE – Spettatori: 230, Durata set: 29′, 24′, 30′; Tot: 83′. MVP: Compagnin.

Si apre dunque una nuova era per la Bam Mondovì, chiamata a ricominciare dalla B1, scenario che appare al momento più probabile. Di certo si chiude un’epoca fatta di tante gare importanti, tre finali di Coppa Italia e una promozione in A1 sfumata di soli due punti: compito della nuova dirigenza sarà quello di far navigare la “nave Puma” in queste nuove acque per farla riapprodare in futuro nuovamente all’isola del campo rosa.

Per evitare la quarta retrocessione adesso sono cinque le squadre in competizione. Alle solite Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Orocash Picco Lecco, Csi Clai Imola e Volleyball Casalmaggiore fa compagnia ora la Tecnoteam Albese Volley Como. La compagine lombarda ha perso nettamente proprio da Imola ed è alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare giocate. Le cinque rivali sono racchiuse in tre punti e mette ulteriore pepe ad un finale di stagione infuocato.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 8 (30/3)

Clai Imola Volley – Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Resinglass Olbia 3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 25-12)

Volleyball Casalmaggiore – Imd Concorezzo 3-0 (25-15, 25-20, 25-18)

Orocash Picco Lecco – Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-20, 24-26, 25-21, 25-22)

Bam Mondovì – Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Trasporti Bressan Offanengo 41 Resinglass Olbia 38 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 34 Tecnoteam Albese Volley Como 34 Orocash Picco Lecco 33 Csi Clai Imola 33 Volleyball Casalmaggiore 31 Bam Mondovì 19 Imd Concorezzo 16 Tenaglia Abruzzo Volley 15

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 9 (6/4)

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco

Resinglass Olbia – Bam Mondovì