Il #RA Rally Regione Piemonte pronto a entrare nella storia con il ritorno di Lancia alle competizioni

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, fissata per venerdì 4 aprile, la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte, seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), si appresta a segnare con orgoglio una pagina emozionante di storia sportiva.

Dall’11 al 13 aprile, alla sfida di elevato livello tecnico che verrà certamente proposta, sulle spettacolari e tecniche strade della Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa, patrimonio UNESCO, si unirà il ritorno alle competizioni di Lancia, un marchio iconico che della storia delle corse su strada è stata la regina, tracciando molte linee ancora oggi attuali. E scrivendo pagine indimenticabili di grande sport e di grandi campioni.

Il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally è dunque da segnare nell’agenda di ogni appassionato e degli addetti ai lavori, la suggestiva anteprima della nuova era del brand torinese nel motorsport, con tante sorprese in arrivo per tutti gli amanti dei Rally, tocca proprio tenerla a battesimo ad Alba ed al suo rally.

Protagonisti di questa nuova fase sono la Lancia Ypsilon Rally4 HF, il team Lancia Corse HF e il competitivo monomarca Trofeo Lancia. Il connubio tra questi tre elementi testimonia la forte volontà del brand di proseguire la sua tradizione del mondo della “guida di traverso”, fatto di vittorie e piloti entrati nella storia di questo sport, anche un’occasione imperdibile per i piloti più giovani di entrare in una delle discipline più tecniche del motorsport e, al tempo stesso, permettere ai più esperti di trarre il massimo delle prestazioni per puntare alla vittoria nella categoria Rally4.

IL VILLAGGIO LANCIA CORSE HF ACCENDE IL RALLY REGIONE PIEMONTE

Il Rally Regione Piemonte sarà impreziosito dalla presenza del Villaggio Lancia Corse HF, il vero e proprio cuore pulsante della passione Lancia, dove sarà presente l’area hospitality per gli ospiti e diverse attività per tutti gli appassionati, che potranno vedere le prime auto in gara. Un’occasione perfetta anche per saggiare e testare su strada le qualità della Nuova Lancia Ypsilon, disponibile nelle configurazioni ibrida ed elettrica, che si pone al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Inoltre, gli ospiti potranno ammirare La Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni alimentata da una motorizzazione 100% elettrica che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi. In arrivo a metà dell’anno, la Ypsilon HF combina prestazioni eccezionali con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, caratterizzandosi per un assetto ribassato e una carreggiata allargata.

C’È ANCHE IL RADUNO

L’evento sarà impreziosito dal raduno di ben 25 vetture Lancia dal grande valore storico, organizzato dal Cinzano Rally Team, promoter del Rally Regione Piemonte. I partecipanti saranno inviati all’interno dell’hospitality di Lancia Corse HF e, dopo lo spettacolare passaggio sulla pedana di partenza\arrivo, calcheranno l’asfalto di un’autentica prova speciale. L’iniziativa unica è riservata solo ai possessori Lancia.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #RA Rally Regione Piemonte targato duemilaventicinque, l’organizzazione di Cinzano Rally Team annuncia una nuova edizione avvincente, come nella più viva tradizione della competizione. In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti di elevato livello anche internazionale, il rally è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’avere anche molte titolarità, oltre al “tricolore”, come ad esempio il fatto di aprire la Coppa Rally di Zona 1, il trofeo monomarca, GR Yaris Rally Cup, Pirelli “Star Rally4 Top” e “Accademia”, la Suzuki Rally Cup e ad essi si aggiungeranno quello Michelin e l’R Italian Trophy, riferiti alla sola Coppa di Zona.

DETTAGLI DEL PERCORSO

Vetrina d’eccellenza per il Piemonte, andando a comporre una sfida dal retrogusto forte, con un percorso disegnato sia per rendere avvincenti i duelli in macchina che per valorizzare i paesaggi.

Le prove speciali si svilupperanno su un percorso che di sicuro prosegue la tradizione, nel quale sarà inserita la “Super Prova Sparco” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento dalle tribune. Di nuovo significativo anche il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Nel sito internet www.rallyregionepiemonte.com sono presenti tutte le informazioni per seguire l’evento.