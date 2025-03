FISI-AOC: resoconto del Biathlon della Val Martello e degli Italiani a Dobbiaco

BIATHLON – MAGALì MIRAGLIO MELLANO ORO E LUCIA BROCCHIERO ARGENTO NELLA MASS START ASPIRANTI DEI CAMPIONATI ITALIANI DELLA VAL MARTELLO; GAIA GONDOLO ARGENTO GIOVANI; FRANCESCA BROCCHIERO ARGENTO JUNIOR; GAIA BRUNETTO BRONZO SENIOR. AOC 2° COMITATO. ENTRACQUE ALPI MATTTIME 1° SCI CLUB

L’intensa domenica tutta dedicata ai Campionati Italiani prosegue anche con il biathlon, nella località della Val Martello che in questa stagione è stata sede di numerose competizioni importanti. Tra le altre cose, le mass start di domenica valgono anche per definire la classifica finale della Coppa Italia Fiocchi.

Nella mass start di 7,5 km per le aspiranti femminili il successo viene fatto registrare dalla piemontese Magalì Miraglio Mellano (Esercito). Seconda posizione per la cuneese Lucia Brocchiero (Entracque) mentre il podio di giornata viene completato da Camilla Andreola (Alta Valtellina).

Termina di poco fuori dal podio Luna Forneris, vincitrice nella staffetta mista di sabato, a causa di troppi errori nelle ultime due serie; una sorte molto simile a quella di Elodie Christille che termina al quinto posto. Chiude al 9° posto Viola Camperi (Entracque) che

nonostante una prestazione positiva sugli sci risulta fallosa al poligono. Top20 per tre cuneesi: 14° posto per Cloe Giordano, 18ª Iris Cavallera seguita da Giada Grosso, tutte e tre rappresentanti dello sci club Entracque. Più attardata Elena Carletto (Entracque) che chiude al 30° posto.

Nella partenza in linea maschile, 9 km complessivi e ovviamente quattro poligoni da affrontare, il titolo italiano è stato vinto da Jan Steinkasserer (Anterselva) che ha preceduto Dario Clementi (Alta Valtellina) e al terzo posto Giacomo Cautiero (SC Cortina). Al quarto

posto, ma davvero vicino al podio di Cautiero, si piazza il cuneese Lorenzo Canavese (Entracque) che precede il valdostano Walter Landry (Bionaz). Qualche errore di troppo al poligono hanno penalizzato i piemontesi in gara che hanno così concluso: 12° Nicola Giordano (Entracque), 14° Jacopo Piasaco (Entracque), 26° Giacomo Maurino (Valle

Stura), 33° Jonathan Giordano (Entracque), 47° Andrea Occelli (Valle Stura), 49° Mario Einaudi (Valle Stura), 52° Gabriele Giordanetto (Valle Stura).

E’ la valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle) a imporsi nella mass start di 7,5 km della categoria giovani (anni 2006-07). Indietro dopo le prime due serie, la biatleta diciannovenne ha effettuato una splendida rimonta grazie a due serie pulite e molto

veloci negli ultimi due poligoni. Dietro di lei, c’è stata una bella lotta per secondo e terzo posto che sono stati raggiunti rispettivamente da Gaia Gondolo (Entracque) e Thea Wanker (Fiamme Gialle). Top 15 per Matilde Giordano (Fiamme Oro) che chiude al 12° posto e Alice Gastaldi (Fiamme Gialle) penalizzata da 4 errori nella prima serie che chiude al

15° posto. Al maschile si è registrato il successo del valtellinese di Isolaccia Simone Motta (Val Martello) che gareggia proprio per lo sci club di casa, per cui doppia soddisfazione. È stata una gara davvero dominata, con qualche piccolo brivido nell’ultima serie, che lo ha visto primeggiare davanti a Aaron Niederstaetter (Carabinieri) e a Michel Deval (Esercito). Il primo piemotense è Filippo Massimino (Entracque) che chiude al 15° posto seguito da Stefano Occelli (Valle Stura), 16°. Nicolò Aime (Entracque) termina la sua gara al 21° posto, mentre Tommaso Peaano (Entracque) chiude al 32° posto. La vittoria del titolo italiano assoluto è andato ad Hannah Auchentaller, messa alla prova dal poligono della Val Martello, come sempre dall’approccio molto complicato. La biathleta del C.S. Carabinieri ha commesso 6 errori, precedendo di 36″ Michela Carrara, vincitrice del titolo nella Sprint di sabato. Sul podio senior anche un’altra atleta del C.S. Esercito, Gaia Brunetto, anche lei con 6 errori come Auchentaller. Tra le juniores successo di Astrid Plosch (C.S. Esercito) – che in pista ha tagliato il traguardo subito alle spalle di Auchentaller -, con soli due errori al poligono, precedendo di 46″7 Francesca Brocchiero, che ha visitato l’anello di penalità di volte in più rispetto alla “collega” di Corpo Sportivo. Bronzo per Giorgia Saracco ad 1’14″1 dalla testa con 3 bersagli mancati: per la classe 2004 un grande ultimo giro che le ha

permesso di battere Denise Planker e salire sul podio.

Sui 12,5km è Tommaso Giacomel, che rispetta tutti i pronostici della vigilia, a mettere al collo la medaglia d’oro nella partenza in linea, dando la solita dimostrazione di superiorità, in particolar modo nel tiro in piedi. Il trentino delle Fiamme Gialle, come abbiamo visto anche nelle ultime Partenze in Linea in Coppa del Mondo, concede qualcosa a terra (mancando tre bersagli nelle prime due serie), ma veloce e chirurgico nelle due serie in piedi, chiude la partita in 36’59″4. Completano il podio David Zingerle (CS Esercito), con quattro errori commessi nelle due serie in piedi e un ritardo di 2’13.6 e Iacopo Leonesio (CS Carabinieri) che sale sul terzo gradino del podio: per il classe 2000 solo due errori ma sono oltre 3 minuti i minuti di ritardo da Giacomel. 9° posto per Nicolò Giraudo (Esercito).

Davide Compagnoni è invece il vincitore della gara Juniores, falloso nella prima e nella terza serie con 4 errori, il carabiniere valtellinese taglia il traguardo con un margine di 19″4 su Alex Perissutti (CS Esercito), più incisivo sugli sci considerando che ha mancato 2 bersagli in più di Compagnoni, e di 1’14″6 su Christoph Pircher, altrettanto falloso al poligono con 7 errori. Ai piedi del podio si ferma il cuneese del centro sportivo Carabinieri Michele Carollo; 6° Nicola Giordano (Fiamme Gialle); 10° Paolo Barale (Fiamme

Oro). Nella classifica generale, lo sci club Entracque Alpi Marittime conquista il gradino più alto del podio mentre il Comitato Alpi Occidentali si classifica al 2° posto dietro all’Alto Adige.

SCI DI FONDO – BEATRICE LAURENT CAMPIONESSA ITALIANA NELLA 20KM IN

TECNICA CLASSICA DI DOBBIACO; GIACOMO BARALE 2° U18; LUCIA DELFINO 2ª

U16

Si è aperta la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo, disputati a Dobbiaco. Dopo le staffette di sabato, domenica lo spazio era dedicato esclusivamente alle mass start in tecnica classica, con chilometraggi diversi a seconda delle categorie. Ricordiamo che tutte queste gare sono valevoli anche per la Coppa Italia Rode. Nella 20

km degli under 20 al maschile, la vittoria e il titolo italiano sono finiti nelle mani di Federico Pozzi (Fiamme Oro); in seconda posizione (+1.9”) troviamo Gabriele Matli (Fiamme Gialle) che in questo stesso format di gara ha ottenuto l’argento ai Mondiali Under 20 di Schilpario

ed era uno dei favoriti della vigilia; al termine di un bel duello a quattro, fino quasi al traguardo, il terzo gradino del podio viene conquistato da Luca Ferrari (Fiamme Oro) che precede per questione di decimi Davide Negroni (Fiamme Gialle). Leggermente più indietro, ma comunque autori di una gara convincente, anche i due Carabinieri Tommaso Cuc e il cuneese Alessio Romano che occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione. 13ª posizione per Edoardo Forneris (Esercito) che conclude a 2’47.3 dalla vetta. Più attardato Gabriele Norbiato (Entracque) che chiude al 23° posto. Aveva dichiarato di sentirsi in una condizione fenomenale e lo ha dimostrato anche nella mass start di 30 km in tecnica classica di Dobbiaco: Davide Graz (Fiamme Gialle) ha conquistato il titolo italiano

al termine di un arrivo davvero concitato, prendendosi il lusso di precedere un atleta che nei finali di gara non è propriamente fermo; proprio per questo il venticinquenne friulano ha pensato bene di tentare un allungo, rivelatosi vincente, sull’ultima salita. Infatti il secondo gradino del podio è appannaggio di Federico Pellegrino (Fiamme Oro),

deciso sicuramente a riscattarsi dopo il beffardo quarto posto di ieri nella staffetta mista. A completare il podio di giornata ci pensa un brillante Paolo Ventura (Esercito) che riesce ad avere la meglio in volata sul compagno di nazionale Simone Daprà (Fiamme Oro). Quinto posto e sesto posto, distanziati di solo 0.1”, per due atleti delle Fiamme Gialle, entrambi medagliati nelle staffette di ieri, Giandomenico Salvadori e Luca Del Fabbro. Settima posizione per il veterano della squadra Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) con un distacco di soli 7.7” seguito dal cuneese del centro sportivo Carabinieri Lorenzo Romano. Martino Carollo (Fiamme Oro) e Davide Ghio (Fiamme Gialle) concludono la prova rispettivamente al 12° e 20° posto. Al femminile è la moenese Caterina Ganz (Fiamme Gialle) ad imporsi sull’amica e compagna di nazionale Anna Comarella (Fiamme Oro), la quale chiude questi campionati con due argenti. Le due si sono leggermente avvantaggiate sul resto della concorrenza a partire da circa metà gara e sono arrivate a giocarsi la vittoria nell’ultima parte. Tuttavia, sull’ultima salita Ganz è riuscita a staccare Comarella creando così quel giusto gap per arrivare in sicurezza al primo posto sulla linea del traguardo. Terza

posizione per una sempre costante Martina Di Centa (Carabinieri), l’unica a contenere il distacco dal duo di testa sotto il minuto. Buona la prova anche di Nadine Laurent (Fiamme Oro) e Iris de Martin Pinter (Carabinieri) che concludono in quarta e quinta posizione. 11° posto per la piemontese Elisa Gallo (Fiamme Gialle).

Nella mass start di 20 km in tecnica classica per quanto riguarda la categoria under 20 femminile c’è stato l’autentico dominio di due fondiste, che si sono nettamente distinte sulle altre concorrenti. La Nordic Arena di Dobbiaco ha incoronato Beatrice Laurent come

campionessa italiana. L’atleta piemontese delle Fiamme Gialle ha concluso la sua fatica con il tempo di 1:04:27.3 e ha preceduto l’amica e spesso rivale di categoria Marit Folie (Esercito) di 21.8”. Le due atlete, che hanno anche collezionato un bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di Schilpario, concludono così la loro carriera da fondiste junior. Il terzo posto porta il nome di Romina Bachmann (Carabinieri): l’atleta altoatesina è più portata per le prove sprint, ma nella sua amata tecnica classica è riuscita a difendersi anche su distanze più lunghe. Il quarto posto invece è di Arianna Broch (US Primiero), mentre

la quinta piazza è di Corinne Beltrami (SC Drink).

Nelle categorie under 18: al maschile, dopo 1:01:31.9 di gara e 20 km di fatica, a tagliare il traguardo per primo e con netto vantaggio è Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle), il favorito senza mezzi termini della gara. Il dominatore degli scorsi EYOF è andato in fuga fin dalle prime battute della gara e ha tagliato in solitaria il traguardo. Dietro di lui, con distacco intorno ai 2 minuti e 30, il podio viene completato dalla seconda posizione di Giacomo Barale (Entracque) e dalla terza di Luca Pietroboni (Sesvenna). Per le posizioni da podio c’è stata una bella sfida che ha visto protagonista, oltre ai suddetti atleti, anche Thomas

Maestri (Fiamme Oro) che però si è dovuto accontentare della quarta piazza.

Al femminile la vittoria è stato un affare tra due atlete: Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) e Marta Bellotti (Carabinieri). Il trionfo ha sorriso alla prima delle due, che così ha portato in dote l’ennesimo trionfo di questo weekend alla Guardia di Finanza. Bellotti, vincitrice

ieri nella staffetta femminile dell’Alto Adige, chiude distanziata di +15.8” dalla vincitrice. Al terzo posto troviamo Emma Schwitzer (Carabinieri) che si è difesa dalla possibile minaccia rappresentata dalla valdostana Claire Frutaz (SC Drink). Doppia vittoria per la famiglia Negroni e per lo Sci Club Clusone 13 nelle mass start di Dobbiaco che di fatto hanno concluso la stagione 2024-25 del fondo italiano. Se il fratello maggiore Davide Negroni ha

terminato in quarta posizione la mass start under 20, ci hanno pensato i fratelli minori (Ines e Stefano) a portare due successi in casa. Nella mass start di 3×3,3 km femminile per la categoria allieve la vittoria è andata nelle mani della lombarda Ines Negroni (SC Clusone) che ha chiuso la prova con il tempo di 41:48.8 e ha preceduto di soli 7.0” la cuneese Lucia Delfino (Valle Stura). Terzo posto per l’emiliana Alessia Fraulini

(S.Annapelago) distanziata di 30.4”. Top 10 per Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) che termina al 7° posto. 13° e 19° posto per Stella Macario (Valle Pesio) e Sofia Cogoli (Nordico Pragelato). Più attardate Caterina Parola (Valle Stura) 24ª, Gaia Rostan (Nordico Pragelato), Sofia Faggio (Valle Pesio) 36ª.

Per quanto riguarda la prova degli allievi maschili, che si sono cimentati in una tosta 4×3,3 km, il primo a tagliare il traguardo è stato Stefano Negroni (SC Clusone) che ha rifilato un distacco di 39.1” al secondo classificato, Tobias Ancona (Sporting Livigno). La terza piazza è nuovamente appannaggio del club di Clusone grazie alla prestazione di Federico Castelletti. In quarta e quinta posizione finale troviamo rispettivamente Joei Lisciandrello (Valle Pesio) e Alessandro Picceni (Valmalenco). Liam Liscindrello (Valle Pesio) conclude la fatica al 9° posto, mentre gli altri piemontesi in gara così terminano: 16° Leonardo Brondello (Valle stura), 36° Andrea Quaranta (Entracque) seguito da Luca Fulcheri (Valle Ellero). 46° posto per Tiago Ghibaudo (Valle Stura).

cs