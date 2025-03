Serie D: il derby cuneese con il Fossano “dice” Saluzzo (0-3) e per i granata arriva la matematica salvezza!

La squadra di Alessio Pala, invece, nelle ultime 5 partite restanti dovranno tentare il tutto per tutto per risalire (il più possibile) la china e ottenere la posizione migliore

Domenica (quella odierna) dai sentimenti contrastanti all’Angelo Pochissimo: grazie allo 0-3, il Saluzzo ha raggiunto quota 45 punti e la matematica salvezza. Un grande risultato, voluto e cercato, per una delle neo-promosse del girone A. Un lavoro, quello di Giuseppe Cacciatore e del suo staff, che ha dato i suoi frutti con i calciatori e con i risultati raccolti. Dall’altra parte, i padroni di casa del Fossano (dopo lo 0-0 all’intervallo) sono usciti nettamente sconfitti in uno dei derby della provincia di Cuneo. La squadra di Alessio Pala, nelle ultime 5 partite restanti dovranno tentare il tutto per tutto per risalire (il più possibile) la china e ottenere la posizione migliore. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Fossano-Saluzzo, si parte! L’undici allenato da Alessio Pala è in campo con il blues consueto, risponde l’undici allenato da Giuseppe Cacciatore (in tribuna, oggi sconta la quinta e ultima giornata di squalifica post Città di Varese ndr) con il classico granata. Bella discesa di Allasina al 7′, entra in area da destra e mette dentro un pallone invitante che viene ribattuto in angolo da Del Bello. Saluzzo vivace e intraprendente, sfiora il gol con Caldarola al 12esimo: azione personale fino al limite dell’area dopo un dialogo con Castineira, sinistro rasoterra che esce di pochi cm alla sinistra di Avogadri. Vaiarelli al quarto d’ora, destro di prima intenzione dai 18 metri e Avogadri smanaccia. Due mischie su situazione da calcio d’angolo al 20′, create dal Fossano, ma senza pericoli per Vendramini. Benti tenta il destro al volo in area (32′), Scotto fa scudo e sfera ribattuta. Fossano davvero vicino all’1-0: Rivoira salva sulla linea dopo un bel colpo di testa di Benti da cross di Del Bello. 0-0 dopo 46 minuti di gioco.

SECONDO TEMPO

Palo colpito dal Saluzzo al decimo minuto: corner battuto da Castineira, perentorio stacco aereo di Rivoira e legno pieno alla sinistra di Avogadri. Scotto prova il tap-in ma la difesa fossanese spazza via. Fossano-Saluzzo 0-1 al 15′: mossa vincente della panchina granata, il neo-entrato D’Arcangelo trova la deviazione vincente (palo-gol) a centro area e su imbeccata di Maugeri. Fossano-Saluzzo 0-2 al minuto 18: “uno-due” dei marchionali grazie a Kone, destro da fuori rasoterra, Avogadri non trattiene e arriva il raddoppio. Si giunge alla mezz’ora, padroni di casa che provano a riversarsi in avanti e ospiti in controllo. Calcio di rigore per il Fossano al minuto 35: Kone sorpassa Del Bello che, in area, lo atterra. Dal dischetto, Filippo D’Arcangelo sigla la doppietta personale e lo 0-3 spiazzando Avogadri. Al quinto e ultimo minuto di recupero, Di Salvatore va alla conclusione dopo una percussione centrale e Avogadri respinge di piede. Finisce così Fossano-Saluzzo, 0-3.

TABELLINO

Fossano: Avogadri, Bresciani (37′ st Cociobanu), Berbenni, Cattaneo (32′ st Ansari), Rossi, Del Bello, Bozzuto, Serra (19′ st Capitanio), Beccaro (13′ st Lozza), Muzio, Benti (19′ st Polli).

A disp: Cusin, Freccero, Morganti, Scarpa.

Allenatore: Alessio Pala.

Saluzzo: Vendramini, Gjergji, Caldarola (38′ st Milan), Rivoira, Allasina, Kone (38′ st Di Salvatore), Maugeri (26′ st Orlando), Scotto, Di Cesare, Castineira (29′ st Vada), Vaiarelli (6′ st D’Arcangelo).

A disp: Fiorenza, Magnaldi, Carli, Milia.

Allenatore: Vincenzo Pastore (squalificato Giuseppe Cacciatore).

Arbitro: Femia di Locri (assistenti: Di Marco di Palermo e Trefiletti di Acireale).

Marcatori: 15′ st D’Arcangelo (S), 18′ st Kone (S), 36′ st rig. D’Arcangelo (S).

Note: pomeriggio gradevole con sole primaverile, terreno di gioco in erba sintetica; circa 300 spettatori. Ammoniti Bozzuto e Del Bello (F).