Profitto verso benessere sociale: se ne parla con la Scuola di Pace di Bra

Gli appuntamenti la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra proseguono, mercoledì 9 aprile alle 21, con l’incontro dal titolo: “Il Benessere sociale perde, il profitto vince”, in dialogo con la professoressa universitaria Joselle Dagnes.

E’ sempre più frequente rilevare come, nelle società economicamente più avanzate, i poteri economici mettano in atto strategie per soggiogare i poteri politici e contribuire a sottrarre di fatto libertà e democrazia ai popoli. Le diseguaglianze sociali sono aumentate in modo esponenziale, impoverendo anche la classe media. Più complesso è l’accesso al mercato del lavoro per le donne e per i giovani, che spesso percepiscono una retribuzione non adeguata al titolo di studio conseguito, con il beneplacito consenso della politica che non contrasta il fenomeno della precarietà. L’accesso ai servizi, il diritto alla salute, il diritto allo studio stanno diventando un lusso. Il benessere sociale diminuisce, mentre cresce il profitto dei grandi capitali e in questo periodo cresce ancora di più il profitto dei produttori di armi.

Joselle Dagnes è professoressa associata di Sociologia Economica all’Università di Torino. I suoi temi di ricerca includono le élite economiche e il capitalismo finanziario. Fa parte del Collettivo per l’economica fondamentale, un gruppo di ricerca internazionale di analisi delle disuguaglianze nell’accesso a beni e servizi, e di WED – World Elite Database, un consorzio internazionale di ricerca dedicato allo studio e alla comparazione delle élite economiche di 15 paesi nel mondo. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui il libro “Ai posti di comando. Individui, organizzazioni e reti nel capitalismo finanziario italiano” (2018, il Mulino) e ha curato i volumi italiani del Collettivo per l’economica fondamentale (“Il capitale quotidiano. Un manifesto per l’economia fondamentale” – 2016, Donzelli, con F. Barbera, A. Salento, F. Spina; “Prima i fondamentali. L’economia della vita quotidiana tra benessere e profitto” – 2022, Fondazione G. Feltrinelli, con A. Salento).

L’appuntamento si terrà presso la sala conferenze del Centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza, ad ingresso libero fino esaurimento posti.