Biathlon: cuneesi grandi protagonisti delle Staffette Miste ai Campionati Italiani

Le staffette miste della prima giornata dei Campionati Italiani di biathlon in Val Martello si aprono nel segno delle Alpi Occidentali.

Nella categoria aspiranti, la staffetta di Alpi Occidentali A formata da Viola Camperi, Luna Forneris, Jacopo Piasco e Nicola Giordano si è imposta con un discreto agio, dopo aver indirizzato pesantemente la gara a loro favore con le prime due frazioni femminili.

Seconda e terza posizione per due quartetti in rappresentanza dell’Alto Adige. In particolare l’argento è stato conquistato da un sorprendente Alto Adige C con Katia Pallua, Teresa Seeber, Elias Niederstätter e Rafael Santer davanti ad Alto Adige B di Elsa Canins, Verena Pallua, Jan Steinkasserer e Andreas Braunhofer; in particolare, gli ultimi frazionisti di entrambi i quartetti sono stati davvero bravi nel rimontare posizioni e a piazzare così ben due formazioni altoatesine sul podio. A chiudere la top 5 della staffetta mista della categoria aspiranti troviamo Alpi Occidentali B con Magalì Mirglio Mellano, Lucia Brocchiero, Lorenzo Canavese e Giacomo Maurino e Alto Adige D con Lena Sofie Haller, Ilvy Marie Markart, Rene Tirler e Felix Wolf che suggella una giornata decisamente positiva per il comitato. 9° posto per Alpi Occidentali C con Iris Cavallera, Cloe Giordano, Jonathan Giordano e Andrea Occelli; Elena Carletto, Giad Grosso, Gabriele Giordanetto e Mario Einaudi con Alpi Occidentali D chiude al 18° posto.

Nelle staffette miste sia per la categoria giovani che per quella juniores; in entrambi i casi il format di gara consisteva in una 4x6km con le due donne ad aprire e gli uomini in chiusura di gara. Ad aggiudicarsi il titolo italiano nella categoria dedicata agli atleti under 19 sono le Alpi Occidentali A grazie alla bella prova dei suoi quattro biatleti Matilde Giordano, Carlotta Gautero, Nicolò Aime e Filippo Massimino. Una bella conferma per il comitato di area piemontese, che poco prima aveva già festeggiato la vittoria tra gli aspiranti! Secondo posto, distanti di 1:45.4 dalla testa, per gli under 19 dell’Asiva A: Nayeli Mariotti Cavagnet, Michelle Saracco, Michel Deval e Manuel Contoz. Il terzo gradino del podio viene raggiunto da Alto Adige B, rappresentato in gara da Diletta Broll, Eva Hutter, Aaron Niederstaetter, Alex Fontana (+ 2:02.1′). Gaia Gondolo, Alice Gastaldi, Stefano Occelli e Tommaso Peano con Alpi Occidentali B chiudono al 5° posto.

Nella categoria superiore, per gli atleti under 22, la vittoria è andata nelle mani dei quattro rappresentanti del Centro Sportivo Esercito. Si tratta nell’ordine della piemontese Francesca Brocchiero, Sara Scattolo, Davide Cola e Alex Perissutti. La seconda posizione è stata raggiunta da Alto Adige A con gli atleti Birgit Schoelzorn, Denise Planker, Maximilian Leitger e Christoph Pircher (+29.6”). A completare il podio ci pensa il comitato Friuli-Venezia-Giulia che schierava Astrid Plosch, Sophia Zardini, Marco Iorio e Pietro Pallober (+2:48.8′).

A causa dei numerosi eventi sportivi che stanno caratterizzando questo finale di stagione, come i Mondiali Militari o il 5 Nazioni che si terrà la prossima settimana, le assenze in questo appuntamento con i Campionati Nazionali sono numerose, tuttavia questo non ha reso meno interessante la sfida tra le atlete che sono scese in pista per contendersi il titolo Assoluto nella sprint: al femminile, il successo è andato a Michela Carrara. La biathleta del C.S. Esercito, nonostante i tre errori al poligono, taglia il traguardo in testa, fermando il cronometro a 29’37″8, con 1’09 di vantaggio su Giorgia Saracco (SC Brusson) che invece ha percorso il giro di penalità solo una volta dopo la serie in piedi. Terzo gradino del podio per Hannah Auchentaller, in una giornata difficile al poligono, dove ha mancato 6 bersagli, tagliando il traguardo a 2’18″7. Al 5° posto la piemontese Gaia Brunetto (Esercito) che chiude in 33’34.8.

Al maschile invece rispetta i pronostici Tommaso Giacomel, che porta a casa la vittoria in 32’28.4 nonostante due errori nella serie in piedi. Il finanziere del Primiero conquista il titolo italiano davanti a Daniele Cappellari, con un margine di 42″3 nonostante il biathleta delle Fiamme Oro abbia mancato un bersaglio in meno. Sale sull’ultimo gradino del podio il giovane Cesare Lozza: gara perfetta al poligono per il 20enne delle Fiamme Gialle, con un ritardo dalla testa di 55″7. Ai piedi del podio, rispettivamente quarto e quinto, i biathleti del C.S. Esercito, Michael Durand e il piemontese Nicolò Giraudo, entrambi con un errore, ad oltre un minuto dalla testa. Chiude la top 6, il cuneese Paolo Barale (Fiamme Oro), senza errori ma con un ritardo 1’17″6. Nicola Giordano (Fiamme Gialle) e Michele Carollo (Carabinieri) chiudono rispettivamente al 14° e 15° posto.

c.s.