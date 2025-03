È giunta all’ultima, malinconica recita di fronte al suo pubblico la Bam Mondovì: la compagine monregalese ha subito il colpo della retrocessione nello scorso turno, ma ha ancora tre sfide da giocare per chiudere la sua stagione. In questa domenica capitan Lancini e compagne saranno chiamate alla sfida casalinga con la Trasporti Bressan Offanengo, prima della Pool Salvezza e salva da un paio da settimane.

La sfida del Palamanera, che a sua volta per l’ultima volta si tingerà del rosa del taraflex, vede di fronte due squadre che a livello di motivazioni non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Dal lato monregalese ci sarà certamente la voglia di salutare al meglio il proprio pubblico, fedele e numeroso lungo tutto l’arco della stagione, prima delle ultime due uscite.

La sfida però è completamente imprevedibile anche perché le scelte dei due allenatori potrebbero portare a vedere in campo sestetti “rivisitati”. Le lombarde, certe della A2 anche nella prossima stagione, hanno già iniziato a fare turnover nelle ultime uscite, dando un po’ di respiro a due stelle della squadra, la palleggiatrice Bridi e l’opposta Martinelli. L’occasione sarà buona per rivedere al Palamanera anche il libero Agata Tellone, libero del “Puma” nella scorsa stagione.

Quella di Mondovì sarà l’unica sfida senza più niente in palio: nelle altre quattro, infatti, saranno impegnate le squadre ancora in lotta per evitare la retrocessione. Al momento la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa guarda dall’alto le avversarie ed ospita la tranquilla Olbia. La Tecnoteam Albese Volley Como non può invece permettersi ulteriori passi falsi nonostante il vantaggio e sfida la Clai Imola Volley.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 8 (30/3)

Volleyball Casalmaggiore – Imd Concorezzo (29/3)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Resinglass Olbia

Clai Imola Volley – Tecnoteam Albese Volley Como

Orocash Picco Lecco – Tenaglia Abruzzo Volley

Bam Mondovì – Trasporti Bressan Offanengo

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA