Torre San Giorgio organizza un talk con tre grandi donne della Granda

Tre donne appartenenti a tre diverse generazioni. Tre ambiti differenti: la ricerca, l’industria, la cultura e il turismo. Tre storie che raccontano di dedizione, tenacia, superamento dei limiti, umanità.

Saranno il cuore pulsante di “Intrecci di Eccellenze”, la seconda edizione del convegno-talk organizzato dal Comune di Torre San Giorgio, in collaborazione con l’Agenzia Acca, nell’ambito della 21esima edizione della Sagra del Fritto Misto.

Giovedì 24 aprile, nell’ambito dell’evento inaugurale della kermesse si celebrano tradizione culinaria e cultura imprenditoriale di questo dinamico territorio, capace di offrire oltre 1000 posti di lavoro a fronte di 700 abitanti.

Nello specifico, dalle 17, nella Pinacoteca Sismonda (casa Bonino, piazza Cravero), sono state invitate a dialogare con il giornalista Andrea Caponnetto (Gazzetta di Saluzzo), Anna Sapino (direttrice scientifica dell’Istituto per la ricerca oncologica di Candiolo), Paola Veglio (amministratrice delegata della Brovind di Cortemilia, che produce sistemi vibranti per l’automazione) e Silvia Cavallero (Area Manager del Fondo Ambiente Italiano Piemonte e Liguria).

LE OSPITI

La prima, morettese, ha avuto una prestigiosa carriera in ambito medico e si trova alla guida di uno dei centri di eccellenza nazionali per la ricerca contro i tumori; la seconda è l’ideatrice di un sistema di welfare aziendale che ha rivoluzionato il mondo di intendere il lavoro in un’area geografica particolarmente delicata; la terza, partendo dal Castello del suo paese, Manta, ha sviluppato una brillante carriera all’interno del FAI, che l’ha portata a contatto con i più alti livelli della cultura e del turismo in Italia.

“SONO LE DONNE A DARE FORMA AL MONDO”

Spiega il sindaco Daniele Arnolfo: «Dopo aver incontrato per la prima edizione, in occasione dei vent’anni della Sagra, tre mitici capitani di impresa, quest’anno abbiamo scelto come sottotitolo “Sono le donne a dare forma al mondo”. Con il nostro direttore creativo Caponnetto abbiamo fuso due citazioni di Luciano Ligabue per aprire lo sguardo al mondo femminile, sempre più decisivo e incisivo, con le sue sensibilità, valori ed intuizioni, nella nostra società. L’ambito produttivo (ma dal volto umano), i servizi (intesi in modo innovativo), la ricerca medico-scientifica (dove in tutto il mondo le donne hanno quasi raggiunto la parità), sono solo alcuni degli ambiti che andremo ad analizzare, partendo dalle storie di tre donne straordinarie per raccontare il mondo che cambia e provare, anche con loro, a costruire un futuro di progresso».

Ingresso gratuito. A seguire inaugurazione 21esima edizione della Sagra del Fritto Misto, prima cena ufficiale della kermesse e intrattenimento musicale.