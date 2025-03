Torna il “Darwin Day” all’Oasi dei Canapali

Un “Darwin Day” all’oasi comunale Lipu dei Canapali di Magliano Alfieri. Questa ricorrenza, fissata quest’anno a livello mondiale per domenica 6 aprile, troverà una sua tappa anche nel paese roerino: con l’organizzazione a cura dell’associazione “Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea” in collaborazione con le associazioni maglianesi “Amici del castello Alfieri”, la Protezione civile, la biblioteca civica, il periodico popolare “Il Paese” e la sezione torinese della Lipu Piemonte che gestisce l’oasi in accordo con il Comune di Magliano Alfieri e la Regione.

Le attività si svolgeranno lungo l’intero arco della giornata: e l’organizzazione delle attività consentirà ai partecipanti e alle famiglie di scegliere di partecipare per l’intera giornata o solo per metà. Si potrà infatti scegliere se iscriversi e raggiungere l’Oasi con una passeggiata naturalistica guidata al mattino, oppure di raggiungere direttamente l’oasi in auto o in bici: in questo caso, saranno previste due diverse sessioni di iscrizione, in tarda mattinata o nel primo pomeriggio.

Per chi vorrà arrivare sul luogo “in marcia”, dopo una breve camminata di circa un’ora arricchita da approfondimenti naturalistici a cura di Ettore Chiavassa, vice presidente di Canale Ecologia e referente per l’outdoor del Museo Naturalistico di Vezza d’Alba. Il ritrovo sarà tra le 09:30 in piazza Cecilia Arione Morando, in frazione Sant’Antonio. Tra le 11 e le 11.30, all’Oasi ci sarà invece la sessione di iscrizioni sul posto.

Il lupo, il fiume e l’Oasi stessa saranno i protagonisti di questa giornata di attività e riflessioni sulla natura e sull’ambiente locale.

Tra le 11.30 e le 13, ci sarà il primo approfondimento sulla presenza dei grandi mammiferi selvatici tra Langa e Roero: il lupo in primo luogo, ma senza tralasciare il cinghiale e il capriolo. Lo condurrà lo stesso Chiavassa, il quale è stato anche referente territoriale per il progetto “Life Wolfalps EU”, ora concluso ma di cui prosegue l’opera di monitoraggio della presenza del “Canis lupus” tra Langhe e Roero.

Tra le 13 e le 14, spazio alla pausa pranzo al sacco, nel punto di accoglienza attrezzata: mentre dalle 14 e le 14.30 ci si occuperà di dare il “benvenuto” a chi vorrà aderire alla sola sessione pomeridiana. Seguiranno approfondimenti sulla storia geologica del paesaggio, a partire da quella del fiume Tanaro, esulle tematiche idrogeologiche dell’ambiente fluviale e del suo sfruttamento attraverso le cave acura del geologo montatese Matteo Calorio.

Dalle 15 si replicherà l’incontro con l’epopea del lupo, mentre sino alle 17.30 sarà possibile utilizzare i capanni per il birdwatching ai fini dell’osservazione dell’avifauna. Chiusura delle attività alle 17.30: e, per chi sarà arrivato a piedi al mattino, partenza della camminata di ritorno verso frazione Sant’Antonio.

Per ogni approfondimento, e per le pre-adesioni: www.ambientecultura.it.